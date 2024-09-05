中秋節吃柚子要小心！醫師警告「這類人」別吃：嚴重恐致命

▲每年中秋節前夕是柚子的產季。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

今年中秋節為9月17日，許多民眾已開始準備購買月餅、柚子要送親朋好友，一起歡慶佳節，但有一部分人不能食用柚子，嚴重的話可能會致命！醫師陳志金即特別提醒民眾，有服用「抗凝血劑」的病人，千萬不能吃柚子，「輕則流鼻血、身體瘀青，重則胃腸出血，甚至腦出血，更嚴重的話還可能致命！」

中秋節時不少人會吃柚子應景，對此，Icu重症醫師陳志金在臉書上發文警告，「有在服用抗凝血劑的病人」不宜食用柚子。陳志金解釋，「因為葡萄柚、柚子會減少抗凝血劑的代謝，導致體內藥物濃度上升，效果就像藥物過量一樣！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳志金表示，心律不整、心臟瓣膜置換、肺栓塞、深部靜脈栓塞、腦中風等病人皆有可能正在服用抗凝血劑，所以要特別注意。除了抗凝血劑之外，陳志金也列出6項藥物，提醒有在服用的病人們，這些藥物也可能會和柚子有交互作用，包括「鈣離子通道阻斷劑降血壓藥」、「史他汀類降血脂藥」、「免疫抑制劑」、「安眠鎮靜劑」、「抗憂鬱、抗焦慮藥」。

▲陳志金醫師提醒大家，服用抗凝血劑的病人勿食用柚子。（圖／陳志金臉書）

此外，陳志金也敬告在洗腎的病人，柚子要少吃，「因為葡萄柚、柚子含鉀量高，易導致高血鉀，引發心律不整！」有網友在底下留言提問，「印象中吃血壓藥也不能吃柚子，不知是否有記錯？」陳志金回答某些血壓藥服用後，的確不能吃柚子，如果不太清楚，請民眾記得向開藥的醫師或藥師諮詢。

延伸閱讀

▸ 高雄驚傳命案！女全身血「倒臥慢車道」亡 民眾嚇壞急報警

▸ 妹子拿媽媽8萬元錢抽股票 男友竟說「這句話」她超無言

▸ 「竹科太太」爽拿老公100萬獎金！ 她自稱「這4字」網傻眼：什麼鬼