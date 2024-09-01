　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曝手尾錢「多是銅板」用紅包袋裝！醫科普習俗：百萬無法掌握

▲▼台灣民眾黨板橋誓師大會，柯文哲夫人陳佩琪在台下數度激動落淚。（圖／記者李毓康攝）

▲陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案，8月31日時遭檢方聲押禁見。案件中就傳出，柯妻陳佩琪帳戶有上百萬元不明金流，稱這筆錢是手尾錢、選舉補助款，以及柯文哲的演講和稿費收入，引發譁然。對此，Icu醫生陳志金就在粉專解釋何謂「手尾錢」，直呼無論是170萬還是700萬都罕見，「因為『一手無法掌握』！」

陳志金在粉專表示，想起一則多年前有關腳尾飯的新聞，應該很多人是第一次聽說「腳尾飯」，這次則應該有不少人是第一次聽說「手尾錢」。至於為何這個金額會令人吃驚？他便解釋，「『手尾錢』最常使用的是『銅板』，鈔票亦可。」通常會用紅包袋或錢袋來裝，金額多少都可以。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，有些人會以較吉祥的數目來包手尾錢，「因此可以包『36』、『88』等吉祥數字。如果是準備紙鈔通常會準備雙數，2000、6000或8000不等。」最後，陳志金直呼，「無論是170萬、還是700萬的手尾錢，的確罕見，因為『一手無法掌握』！

貼文引發眾人議論，「我剛剛也很疑惑，有人手尾錢這麼多的嗎？如果親人過世給的，就是『遺產』吧！應該查查是否漏報遺產稅」、「手尾錢真的都是用銅板，無論是170萬或是700萬的金額，那個叫做遺產」、「手尾錢放多少真的沒有規定，但是一般都是以往生者兩手，或手腕可以握住或纏繞住為主（這個為各地習俗位置會不同）。」

另外，8月31日不斷有媒體以獨家方式報導，柯文哲與陳佩琪有「百萬不明金流」，但金額卻不一，700萬或170萬元都被討論過，另還有媒體稱是陳佩琪亡母的手尾錢。對此，民眾黨1日上午召開「檢廉洩密帶風向，惡意羅織扣罪名」記者會澄清，與會人員包括召集人黃國昌、陳智菡、秘書長周榆修、立委張啓楷、前立委陳琬惠等。

針對媒體報導「百萬不明金流」部分，陳智菡痛批根本是「綠色恐怖在羅織罪名」，檢方找不到不明金流，居然從往生者羅織證明，昨看到很多消息指稱，陳佩琪有170萬元不明財產、分批把百萬元存到ATM裡，而且交代不清等。

陳智菡指出，事實上往生的是陳佩琪父親，對方在2016年往生，當時有約300萬元遺產，透過財產繼承且支票存取方式交給陳佩琪母親，但由於陳佩琪母親年邁，主要照顧者都是陳佩琪，所以陳的兄弟姐妹都同意由陳佩琪統一用錢。

陳智菡提及，陳佩琪有告訴大家，檢方做調查時，她都把逐筆財產資料告知檢方，包括父親往生到母親繼承、如何運用等，可是檢方不予採信，「請教陳佩琪不是證人嗎？她今天做的證詞，如果檢方不予採信、認為是說謊，是不是該轉被告？是不是應該有處理方式？而不是把證詞資料透過媒體獨家方式往外擴散。」

陳智菡強調，「人家爸爸往生、媽媽還在，卻說成是亡母、不明財產，這叫當事人情何以堪？必須沈痛地說一次，這完全是血淋淋的政治迫害。」

ET快訊
快訊／遭批洩密帶風向　北檢最新聲明
雄中開學奇景！高一新生拖行李箱報到　校友曝原因
四叉貓哭了！　放話提告小草
快訊／9縣市大雨特報　警戒到晚上
彭振聲閱卷時數度嘔吐！　律師：不是攻防手段
快訊／彭振聲「戴腳銬」緊急送醫！　照片曝光
鬼月墾丁夜遊！驚見2乾屍　3年輕人嚇到失神
李珠珢遭壓頭「猛晃25下」　吉祥物挨轟霸凌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大開學「校長揭新計畫」　學生寒暑假見習海外頂尖大學和企業

快訊／大雷雨狂轟2地　示警範圍曝

書畫鑑賞藝術史專家　故宮前副院長何傳馨辭世

快訊／對流發威「9縣市大雨特報」　警戒到晚上

四叉貓哭了：整個民眾黨只敢欺負我一個弱女子！　放話提告小草

台中人注意！9／1新制上路　公有停車繳費期限砍半「30→14天」

雄中開學奇景！高一新生帶行李箱報到　校友曝原因：不然手會廢掉

曝手尾錢「多是銅板」用紅包袋裝！醫科普習俗：百萬無法掌握

全台烤番薯「新北三峽飆39.3度」　17縣市亮高溫燈號

北檢人太少？網瘋傳小草喊「蕁麻疹、扭到腳」：在家伺機而動

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

四叉貓赴北檢聲援柯文哲現場　控直播器材被搶

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

柯文哲拒休息想逕自離開 北檢認串證之虞當庭逮捕

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪：低情商的笨蛋

台大開學「校長揭新計畫」　學生寒暑假見習海外頂尖大學和企業

快訊／大雷雨狂轟2地　示警範圍曝

書畫鑑賞藝術史專家　故宮前副院長何傳馨辭世

快訊／對流發威「9縣市大雨特報」　警戒到晚上

四叉貓哭了：整個民眾黨只敢欺負我一個弱女子！　放話提告小草

台中人注意！9／1新制上路　公有停車繳費期限砍半「30→14天」

雄中開學奇景！高一新生帶行李箱報到　校友曝原因：不然手會廢掉

曝手尾錢「多是銅板」用紅包袋裝！醫科普習俗：百萬無法掌握

全台烤番薯「新北三峽飆39.3度」　17縣市亮高溫燈號

北檢人太少？網瘋傳小草喊「蕁麻疹、扭到腳」：在家伺機而動

2024年斗六文旦節　「柚香柚幸福」膨鼠公園熱鬧登場

韋禮安認了遭霸凌「一群同學要打我」：內心很害怕

寶弟酒駕風波首露面！認了改騎腳踏代步　自責吐心聲：未來只能做更多好事

腎臟1顆15萬！　CNN揭緬甸人「賣器官換錢」求溫飽

台大開學「校長揭新計畫」　學生寒暑假見習海外頂尖大學和企業

民眾黨批洩密帶風向　北檢五點聲明回擊：勿恣意揣測辦案動機

富邦8月刷新最多敗紀錄　鋒總：大家都很努力

安全帽未扣...屏東男不服取締還衝撞警　送辦+吃3罰單

免費心理諮商8千人使用　心理師揭求助6時機：莫名不適可能是訊號

米可白「全身發燙」只為克服38年恐懼！淚掙扎：現在的我沒理由生病

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

阿婆賣臭紅豆餅　網：住三蘆都知道她

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

快訊／02:21台灣東部海域規模5「極淺層地震」　最大震度3級

「颱風恐一個接一個」　最新預測曝

他批張國煒「降落技術不行」　釣出本人21字回應

摩羯最快明生成　若走「這條路徑」全台風雨加大

準「摩羯」颱風路徑曝　粉專：周五上午抵台灣東南部外海

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

鬼門要關了！說2字恐引好兄弟再報到

5生肖「9月財運」出爐！屬牛偏財運旺　鼠、兔小心財務危機

苗博雅3年前嘗試救柯P片段曝　網嘆：先知

3年前嘗試救阿北！苗博雅點出黃國昌策略問題

更多熱門

相關新聞

反擊黃國昌！嗆歡迎出來辯論　苗博雅揭白營算計：小草當道具利用

反擊黃國昌！嗆歡迎出來辯論　苗博雅揭白營算計：小草當道具利用

民眾黨主席柯文哲遭聲押禁見，北檢大門聚集大批小草支持者聲援，台北市議員苗博雅卻指出，這是法定集會遊行禁制區，遭民眾黨立委黃國昌痛批，以前不是主張廢除「集遊惡法」？怎麼現在對付聲援的人？對此，苗博雅今（1日）表示，看不慣民眾黨利用小草的算計，只為造成衝突，大肆操作「政治迫害」悲情牌。現在鼓動包圍法院，測試民主社會底線，包圍憲法法庭就是下一步，黃國昌有本事就修法「包圍法院合法化」。

小草北檢外聲援柯文哲　疑熱暈倒地抽搐

小草北檢外聲援柯文哲　疑熱暈倒地抽搐

郝龍斌喊話民眾黨8席立委　「換你們撐起民眾黨」

郝龍斌喊話民眾黨8席立委　「換你們撐起民眾黨」

北檢人太少？小草喊「蕁麻疹、扭到腳」訊息曝

北檢人太少？小草喊「蕁麻疹、扭到腳」訊息曝

批柯文哲戴金權魔戒　郝龍斌：台北市民受傷了

批柯文哲戴金權魔戒　郝龍斌：台北市民受傷了

關鍵字：

陳佩琪手尾錢弊案柯文哲陳志金

讀者迴響

熱門新聞

ATM存170萬　她轟陳佩琪：如詐騙車手

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！

阿婆賣臭紅豆餅　網：住三蘆都知道她

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

日版燒肉粽！女高中生12樓墜亡　壓死無辜OL

傳陳佩琪金流是亡母手尾錢　民眾黨：是父往生

柯文哲遭聲押　律師：阿北有幾個選擇，但選最不好的一個

陳智菡：柯文哲家連用ATM都有罪

辦公室飄惡臭　女同事「死在座位4天」才被發現

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

柯夫妻帳戶資金不明　分批存ATM交代不清

看民眾黨聲明超驚訝　矢板明夫：如此雙標政黨世界罕見

即／柯文哲收不收押　法院1日繼續審

更多

最夯影音

更多

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面