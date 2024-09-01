曝手尾錢「多是銅板」用紅包袋裝！醫科普習俗：百萬無法掌握

▲陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案，8月31日時遭檢方聲押禁見。案件中就傳出，柯妻陳佩琪帳戶有上百萬元不明金流，稱這筆錢是手尾錢、選舉補助款，以及柯文哲的演講和稿費收入，引發譁然。對此，Icu醫生陳志金就在粉專解釋何謂「手尾錢」，直呼無論是170萬還是700萬都罕見，「因為『一手無法掌握』！」

陳志金在粉專表示，想起一則多年前有關腳尾飯的新聞，應該很多人是第一次聽說「腳尾飯」，這次則應該有不少人是第一次聽說「手尾錢」。至於為何這個金額會令人吃驚？他便解釋，「『手尾錢』最常使用的是『銅板』，鈔票亦可。」通常會用紅包袋或錢袋來裝，金額多少都可以。

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他表示，有些人會以較吉祥的數目來包手尾錢，「因此可以包『36』、『88』等吉祥數字。如果是準備紙鈔通常會準備雙數，2000、6000或8000不等。」最後，陳志金直呼，「無論是170萬、還是700萬的手尾錢，的確罕見，因為『一手無法掌握』！

貼文引發眾人議論，「我剛剛也很疑惑，有人手尾錢這麼多的嗎？如果親人過世給的，就是『遺產』吧！應該查查是否漏報遺產稅」、「手尾錢真的都是用銅板，無論是170萬或是700萬的金額，那個叫做遺產」、「手尾錢放多少真的沒有規定，但是一般都是以往生者兩手，或手腕可以握住或纏繞住為主（這個為各地習俗位置會不同）。」

另外，8月31日不斷有媒體以獨家方式報導，柯文哲與陳佩琪有「百萬不明金流」，但金額卻不一，700萬或170萬元都被討論過，另還有媒體稱是陳佩琪亡母的手尾錢。對此，民眾黨1日上午召開「檢廉洩密帶風向，惡意羅織扣罪名」記者會澄清，與會人員包括召集人黃國昌、陳智菡、秘書長周榆修、立委張啓楷、前立委陳琬惠等。

針對媒體報導「百萬不明金流」部分，陳智菡痛批根本是「綠色恐怖在羅織罪名」，檢方找不到不明金流，居然從往生者羅織證明，昨看到很多消息指稱，陳佩琪有170萬元不明財產、分批把百萬元存到ATM裡，而且交代不清等。

陳智菡指出，事實上往生的是陳佩琪父親，對方在2016年往生，當時有約300萬元遺產，透過財產繼承且支票存取方式交給陳佩琪母親，但由於陳佩琪母親年邁，主要照顧者都是陳佩琪，所以陳的兄弟姐妹都同意由陳佩琪統一用錢。

陳智菡提及，陳佩琪有告訴大家，檢方做調查時，她都把逐筆財產資料告知檢方，包括父親往生到母親繼承、如何運用等，可是檢方不予採信，「請教陳佩琪不是證人嗎？她今天做的證詞，如果檢方不予採信、認為是說謊，是不是該轉被告？是不是應該有處理方式？而不是把證詞資料透過媒體獨家方式往外擴散。」

陳智菡強調，「人家爸爸往生、媽媽還在，卻說成是亡母、不明財產，這叫當事人情何以堪？必須沈痛地說一次，這完全是血淋淋的政治迫害。」