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高鐵上年輕壯男：我帶你們過去！　下一幕更感人

（圖／翻攝陳志金臉書）

▲陳志金當下隔著走道，幫年輕人看著放在桌上的手機和包包。（圖／翻攝陳志金臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享在高鐵上的感人一幕，一名年輕壯男說「我帶你們過去」，帶兩名走錯車廂的小孩到正確的位子上，「更感動的是，年輕人就直接把手機放在桌上，仔細一看，還有一個隨身包包在地上，這代表他對台灣治安的信任。」

陳志金近日在臉書說，兩名看起來像國中、國小的孩子上車，拿著車票跟一位身材壯碩、髮型新潮、正在打手遊的年輕人詢問，他們看起來是沒有大人陪伴，可能以為是年輕人坐了他們的位子。

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陳志金表示，年輕人幫他們看了看車票，說他們的位置在第二車廂，一般應該就這樣結束了，「令人感動的是，年輕人說『我帶你們過去！』放下手遊，帶他們往後走。他從第六車廂走到第二車廂，再走回第六車廂，花了一點時間。」

「我被眼前這一幕感動了！」陳志金指出，更感動的是，年輕人就直接把手機放在桌上，仔細一看，還有一個隨身包包在地上，這代表他對台灣治安的信任，「我隔著走道，幫他看著，直到他回來。」

陳志金寫道，這樣的善良熱心、彼此的信任，經常在台灣上演！台灣最美的風景是人，無論在什麼位置，你也可以選擇當個更有溫度的人，大家不必為了少數沒有誠信、表裡不一的政客，而對台灣失去信心。

對此，許多網友大讚，「為這位年輕人鼓掌，很溫暖」、「現在很少有這樣的年輕人耶」、「太有溫度的年輕人」。

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