免廣告更貴了！YouTube會員「全球16國將漲價」　2地漲幅破55%

▲YouTube Premium全球16國將調漲會員費用。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

知名社群平台YouTube有推出Premium服務，讓觀眾們能夠直接跳過廣告。不過，Google近期宣布，為了支持創作者並提供更出色的服務，將調漲全球16個國家的YouTube Premium會員費用，並已向部分用戶發出官方通知。據報導，調漲幅度最高達55%，所幸台灣用戶暫時未在此調漲名單中。

根據外媒《Neowin》報導，YouTube Premium會員費調漲的16個國家包括歐洲的愛爾蘭、荷蘭、義大利、比利時、瑞士、丹麥、瑞典、挪威、捷克，亞洲的新加坡、馬來西亞、泰國、印尼，以及阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和美洲的哥倫比亞等。

在漲價幅度方面，各國漲幅不一，個人方案普遍漲幅落在12%-16%之間，瑞典和挪威則分別漲價25.21%和42.02%。至於家庭方案，多國漲價超過40%，其中新加坡和瑞典漲幅最多，分別達到55.56%和55.86%。

事實上，除了免廣告以外，購買YouTube Premium以後，還有免費贈送YouTube Music，以及下載影片、在桌面開啟影片、離線觀看等功能。而台灣的YouTube Premium會員方案曾在2023年9月調漲過一次費用，個人方案從原本179元漲至199元，家庭方案則是從269元調漲成399元，不過此次台灣並未在調漲名單內。