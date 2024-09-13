　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵票價調漲案10月再闖關　董座：下月補件提報董事會

▲▼台鐵公司董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵公司董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵10日召開董事會首次審議票價調漲方案，討論合理報酬率3%、4%、5%等票價調漲3方案，漲幅依序為35.62%、40.41%、44.52%，不過卻遭董事會退回要求補充資料，台鐵公司董事長杜微今(13日)受訪表示，將補正資料後，10月提報董事會討論，通過後可送交通部費率審議委員會審查。

台鐵10日召開董事會討論票價調漲方案，不過卻遭董事會退回票價案，要求修正補充資料，主要是無法說服民眾，將於下次董事會再議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵董事長杜微今日出席鐵道觀光郵票發行記者會受訪表示，有關台鐵票價合理化方案，9月10日台鐵公司提報董事會討論，出席董事認為票價分析有若干數據或者資料不足，對於外界的票價期待也有落差，董事會將票價合理化方案退回公司經理部門，後續修正後，預計很快將會在10月董事會再提出票價案，如果董事會通過，就會報交通部費率審議委員會審議。

台鐵票價29年未漲，台鐵研擬票價調整合理報酬率3%、4%、5%等票價調漲3方案，調整後基本費率分別為每人每公里1.98元、2.05元、2.11元，漲幅依序為35.62%、40.41%、44.52%。

以3%報酬率方案來說，台鐵票價基本費率從每人每公里1.46元漲為1.98元，其中台鐵區間車費率每人每公里可調整為1.98元，漲幅35.62%，現行板橋到台北自強號僅23元，調漲後可到31元，板橋到台北區間車目前僅要15元，未來可調到20元。北高自強號將採遞遠遞減，降低漲幅，讓北高票價落在900多元左右。

ET快訊
快訊／不二糕餅正式提告！　怒重申：蛋黃酥有蟑螂機率是0
酒店妹被灌醉！淚傳「2字」給男友　色男剛脫褲子慘了
許光漢今至中興新村！「公益大使團」報到
不只火星人！李珠珢「偷偷刪除」中華民國國旗
失聯15天…女陳屍男友車內飄屍臭
被砍到「臟器外露」！　4個月後開槍射信義區父子
快訊／幻象飛官謝沛勳出院了！返家過中秋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

怕交往了卻性事不合！他曝「女友用1方式」試探：刻意拉高情緒氛圍

控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告　重申：蛋黃酥有蟑螂機率是0

年節獎金變禮券「台鐵工會擬罷工投票」　陳世凱喊話：堅守崗位

兇手抓到了！高雄夜間「惡臭味狂飄」引民怨　市府重罰再移送

師大畢業「捨台積電選教職」！薪水少一半　高中師：充滿成就感

忙碌現代人的福音！整理收納師導入「日式搬家體驗」一條龍服務讓客戶完全免動手

陳佩琪保險箱放百萬！他提1點「怪怪的」　一票卻喊合理：觀念很好

大同醫院易主引醫護反彈　衛生局謝高醫...盼「不宜有外力干預」

台鐵票價調漲案10月再闖關　董座：下月補件提報董事會

人夫「鹼粽吃一半」倒地！急送ICU　醫師曝寶貴關鍵：救回一命

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

怕交往了卻性事不合！他曝「女友用1方式」試探：刻意拉高情緒氛圍

控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告　重申：蛋黃酥有蟑螂機率是0

年節獎金變禮券「台鐵工會擬罷工投票」　陳世凱喊話：堅守崗位

兇手抓到了！高雄夜間「惡臭味狂飄」引民怨　市府重罰再移送

師大畢業「捨台積電選教職」！薪水少一半　高中師：充滿成就感

忙碌現代人的福音！整理收納師導入「日式搬家體驗」一條龍服務讓客戶完全免動手

陳佩琪保險箱放百萬！他提1點「怪怪的」　一票卻喊合理：觀念很好

大同醫院易主引醫護反彈　衛生局謝高醫...盼「不宜有外力干預」

台鐵票價調漲案10月再闖關　董座：下月補件提報董事會

人夫「鹼粽吃一半」倒地！急送ICU　醫師曝寶貴關鍵：救回一命

北韓濃縮鈾設施首曝光！金正恩要求「增加核武庫存」　南韓譴責

美光一片看好中罕見被看空　分析師腰斬目標價：HBM晶片恐產能過剩

美國立陶宛戰略聲明關切台海　外交部：持續與等理念相近國家合作

「TOYOTA省油神車」創金氏世界紀錄　橫跨美國最多只進加油站5次

屏東力推寵物身分證　線上登錄有禮券...10萬獎品送不完

高雄男桃園登機行李留計程車　警急調閱監視器1小時幫找回

全聯推出甜甜圈！全新口味限時4天「3入89元」百家門市快閃開賣

料Fed下周降息　黃金價格站上2560美元刷歷史新高

「九二共識確保台灣安全」　蕭旭岑轟：陸委會挑釁加深美方疑賴論

國旅房價太貴！　上班族指「雙人房一晚2867元」才合理

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

生活熱門新聞

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

公車站牌堆滿垃圾廚餘　丟臉到日本

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚

中秋烤肉「台灣女孩吃蝦中毒暴斃」又再傳！　營養師揭真相

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

壽星要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆萬人

葡萄桑、蘇力颱風可能接力生成　專家：周日到下周一有雙颱機會

火星人「刪國旗」滅火失敗？深圳演唱會疑遭取消

護理師上班路上出車禍　到院被護理長劈頭就罵

更多熱門

相關新聞

年節獎金1500元變禮券！台鐵工會將赴交部抗議　評估罷工投票

年節獎金1500元變禮券！台鐵工會將赴交部抗議　評估罷工投票

台鐵員工端午、中秋等年節出勤獎金1500元遲遲未發放，台鐵企業工會日前研擬節日將「照常休假」，台鐵公司隨後宣布中秋節出勤轉調人員即可核發1500元禮券，不過台鐵企業工會今(12日)發出聲明，怒斥三節出勤獎金變購物劵，公司化治理是騙局，將到交通部抗議，並討論是否啟動罷工投票。

婦人逼讓座大鬧車廂　不滿被拍怒搶手機

婦人逼讓座大鬧車廂　不滿被拍怒搶手機

台鐵國慶車票「賣出逾9萬張」　長途自強號仍有空位

台鐵國慶車票「賣出逾9萬張」　長途自強號仍有空位

台鐵「海風號」、「山嵐號」試車亮相　網美甜點列車年底前上路

台鐵「海風號」、「山嵐號」試車亮相　網美甜點列車年底前上路

護國神山不只是台灣的　魏哲家：是世界的台積電

護國神山不只是台灣的　魏哲家：是世界的台積電

關鍵字：

台鐵票價調漲董事會退回資料補正交通部董事長杜微

讀者迴響

熱門新聞

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

民眾黨1情況露敗象　醫：小草醒悟了

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

柯文哲遭收押　他曝韓國瑜託友送8字

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面