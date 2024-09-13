台鐵票價調漲案10月再闖關　董座：下月補件提報董事會

▲台鐵公司董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵10日召開董事會首次審議票價調漲方案，討論合理報酬率3%、4%、5%等票價調漲3方案，漲幅依序為35.62%、40.41%、44.52%，不過卻遭董事會退回要求補充資料，台鐵公司董事長杜微今(13日)受訪表示，將補正資料後，10月提報董事會討論，通過後可送交通部費率審議委員會審查。

台鐵10日召開董事會討論票價調漲方案，不過卻遭董事會退回票價案，要求修正補充資料，主要是無法說服民眾，將於下次董事會再議。

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台鐵董事長杜微今日出席鐵道觀光郵票發行記者會受訪表示，有關台鐵票價合理化方案，9月10日台鐵公司提報董事會討論，出席董事認為票價分析有若干數據或者資料不足，對於外界的票價期待也有落差，董事會將票價合理化方案退回公司經理部門，後續修正後，預計很快將會在10月董事會再提出票價案，如果董事會通過，就會報交通部費率審議委員會審議。

台鐵票價29年未漲，台鐵研擬票價調整合理報酬率3%、4%、5%等票價調漲3方案，調整後基本費率分別為每人每公里1.98元、2.05元、2.11元，漲幅依序為35.62%、40.41%、44.52%。

以3%報酬率方案來說，台鐵票價基本費率從每人每公里1.46元漲為1.98元，其中台鐵區間車費率每人每公里可調整為1.98元，漲幅35.62%，現行板橋到台北自強號僅23元，調漲後可到31元，板橋到台北區間車目前僅要15元，未來可調到20元。北高自強號將採遞遠遞減，降低漲幅，讓北高票價落在900多元左右。