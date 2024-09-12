李多慧騎車已是「台人style」！全場笑翻點頭：正港台灣人

▲李多慧在新片中騎機車模樣超有台味。（圖／翻攝自YouTube／이다혜 李多慧）

記者鄺郁庭／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展1年多，形象「越來越台」，令人覺得可愛又好笑，像是在路上能抓到騎機車的野生李多慧等等。她11日最新的YouTube影片中，充滿各種台味十足的行為，就令眾人笑讚，「根本正港台灣人了」、「真的好融入台灣」、「真的很認真在變成台灣人，超讚！」

李多慧11日在YouTube上傳新片，分享自己的愛車、第一次騎車、花約3萬元升級機車設備，直呼「在台灣上路好難，但我做到了！」片中，女神穿著遮陽擋風外套，騎著光陽機車，邊騎邊唱韋禮安的《如果可以》，停紅燈時把飲料拿出來喝，最後到機車用品店挑選全罩式安全帽、機車車廂等物品，並在安全帽上裝行車紀錄器，各種行為都充滿台灣味。

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看到影片後，網友們紛紛笑了，「真的很融入台灣生活」、「太道地了，騎車唱歌的部分」、「越騎越好了耶！看來不久真的可以實現在台灣環島了」、「看到那個抗UV外套就笑了…背影完全是本地人style來著」、「感覺多慧已經很適應台灣的道路了。」

另外，其實這支是業配影片，但拍攝質感引發網友討論，「李多慧的影片質感真的超高，業配非常自然」、「雖然知道是業配影片，但拍得那麼有質感還是佩服」、「運鏡、配樂、剪接、拍攝都是頂級的，質感超高」、「她影片很有質感，被業配得心甘情願。」