中秋過後買氣差「蛋價料再降2至3元」　蛋農嘆：恐掀起倒閉潮

▲雞蛋產量創新高，買氣不佳，產業界預估明天蛋價恐再跌2至3元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期國內雞蛋產量創新高，每日雞蛋生產過剩40萬顆，儘管台北市蛋商公會兩周內兩度降價救市，但因中秋節過後買氣差，各地蛋商堵蛋情況仍嚴重，產業界預估明天蛋價恐再跌2至3元。有蛋農指出，如果蛋價再降，恐怕會逼蛋農斷尾求生，賣雞換現金或乾脆離農，恐掀起一波倒閉潮。

北部蛋商指出，目前投產蛋雞過多、產量大幅提升，受到天氣持續高溫、先前進口蛋衝擊等因素，買氣一直疲軟，目前市售雞蛋十分滯銷，也間接影響品質，預估在11月前，蛋價都會維持低價位。

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高雄市曾姓蛋農也說，除了產量增、買氣差外，之前蛋荒逼迫很多店家更改菜單，供應量多了，但市場的需求變少了，導致全台大堵蛋。他並指出，產地價低於30元，蛋農就已經賠錢賣，一旦降到每斤23.5元，恐怕會逼得許多蛋農斷尾求生，賣雞換現金或乾脆離農，如果蛋價續跌，可能會有一些租場的蛋農，因為付不出飼料而倒閉，恐會掀起一波倒閉潮。

另一名中部蛋農說，規模和設備好一點的小型蛋雞場，早都被財團收購，目前多數小型雞舍，養雞沒有競爭力也不具收益，想養好蛋又沒有資金改善人力和設備，更沒有通路，遲早是要被淘汰的。

農業部畜牧司長李宜謙表示，近期因蛋雞平均雞齡低，產蛋效率高，加上天氣尚未轉冷，市場銷售仍未見顯著上升，因此略有供給高於需求情形。他也證實，目前蛋商仍有部分庫存，經蛋商與養雞業者協商結果，如果這周消費仍未有起色，不排除尚有一波降價空間，農業部尊重市場機制以及產銷雙方協商結果。