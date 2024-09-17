快訊／蛋價再跌2元！雞蛋產量創新高　公會：不排除再降價

▲近期雞蛋供過於求，蛋價今起再降2元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋雞投產數量與雞蛋產量雙雙創新高，每日雞蛋生產過剩40萬顆，全台各地蛋商都出現堵蛋情況。台北市蛋商公會今（17日）宣布蛋價再降2元，產地價今起從28.5元降至26.5元；批發價周四（19日）跟進，從38元降至36元。這也是2周內第二度調降，若雞蛋銷量持續低迷，公會表示不排除還有降價空間。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，先前蛋農調節換羽蛋雞已恢復生產，加上大量新雞投產，近期雞蛋生產量大增，但整體買氣受之前進口蛋風波影響，仍未完全恢復，加上天氣炎熱、開學註冊費等因素，買氣持續低迷，各地蛋商均出現賣壓，評估中秋節過後買氣也會下滑，因而宣布降價2元，若買氣未見提升，不排除還有降價空間。

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根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞增至3691萬隻，比上周再增加45萬隻，再創近年新高，雞蛋每日生產量也創近年新高，每日產量高達12.2萬箱（每箱200顆），超過國人每日所需的12萬箱，每日生產過剩40萬顆。

台灣蛋雞事業產銷督導委員會內部報告也指出，各級學校開學初期，雞蛋銷售市況普遍不佳，加上近期雞蛋產量回升，各區蛋商庫存壓力湧現，呼籲各產區進行產銷調節。