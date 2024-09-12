每天多40萬顆！雞蛋產量增「全台大堵蛋」　公會：暫不降價

▲國內蛋雞投產數量和雞蛋產量近期雙雙創新高，各地蛋商嚴重堵蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋雞投產數量與雞蛋產量雙雙創新高！根據農業部最新雞蛋產銷資訊統計，目前國內投入生產蛋雞有3691萬隻，比上周大增45萬隻，雞蛋生產達12.2萬箱，每日生產過剩40萬顆，產地禽場和各地蛋商均出現堵蛋情況，產銷督導委員會呼籲蛋農進行產銷調節；蛋商公會則表示，中秋節將至，暫不考慮降價。

近期國內雞蛋產量增加，加上天氣炎熱影響買氣，雞蛋產量過剩，台北市蛋商公會上周宣布蛋價調降3元，產地價跌至每台斤28.5元、批發價降至38元。

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開學一周以來，雞蛋銷量並未明顯提升，產地禽場蛋雞投產數量激增，儘管已經入秋，產量仍居高不下，從禽場到各地蛋商都出現堵蛋情況。一名中部蛋農指出，目前超過80%的大蛋商都是堵蛋狀況，賣壓相當沉重，但大廠惜售，「賣不掉又不捨不得降，才會越堵越多。」

林天來今受訪坦言，雞蛋產量過剩，主因是之前蛋雞換羽、汰換新雞都陸續投產，導致產量暴增，加上消費端受到天氣炎熱影響，買氣接不上來，導致供過於求，但考量下周就是中秋節，暫不考慮降價，中秋節過後視產銷狀況再決定是否調降。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞增至3691萬隻，比上周再增加45萬隻，再創近年新高，雞蛋每日生產量也創近年新高，每日產量高達12.2萬箱（每箱200顆），超過國人每日所需的12萬箱，每日生產過剩40萬顆。

台灣蛋雞事業產銷督導委員會內部報告也指出，各級學校開學初期，雞蛋銷售市況普遍不佳，加上近期雞蛋產量回升，各區蛋商庫存壓力湧現，呼籲各產區進行產銷調節。