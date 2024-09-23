Google出手平息「學校改名之亂」　錯誤解決辦法公開

記者蘇晟彥／台北報導

近日台灣多所學校在Google Maps校名遭惡意竄改，遭到全教嚴重斥責，對此，Google官方 23日也發出公告表示，已經採取相關措施，防止近一步濫用，並正在移除違反《Google 地圖使用者原創內容政策》的編輯內容，同時也公開若再發現此事，可到官方提供的網址進行反映。

▼多間學校在Google地圖校名被惡作劇改名，Google也做出回應。（合成圖／擷取自《Google》）

從9月15日開始，Google Maps上掀起一波竄改校名風潮。不少學校在Google地名被變更，有的國中小被改成「高級監獄」、「監獄國民小學」，或者仿造漫畫改為「北門咒術高專學校」，還有取名諧音改為「蟲蝕高工」，甚至是負面的「低能高中」等校名。

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對此，全國教師工會總聯合會日前向Google呼籲應立刻處理此事，Google則在23日發出新聞稿表示，針對近日台灣 Google 地圖上發生的校名遭惡意竄改事件，Google 已採取措施、防止進一步濫用，並正在移除違反《Google 地圖使用者原創內容政策》的編輯內容。事實上，允許用戶貢獻內容有助於我們保持地圖資訊的真實性和可靠性。官方也強調已經有注意到 Google 地圖上偶爾會出現不相關的使用者原創內容；當發生這種情況時，會積極盡快進行處理。若大家有看到 Google 地圖上的資料或內容有誤，可向Google反映。

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