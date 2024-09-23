水泥灌屍埋16年！他變態殺同居女友「屍蠟化」　上月房東抓漏才發現

▲屋塔房進行抓漏工程時，才終於在陽台外的水泥構造物中發現「屍蠟化」的女屍B某。（圖／慶南警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓發生一起獵奇的殺人藏屍事件！現年58歲的中年男子A某年輕時曾在某夜店工作，進而認識當時才30多歲的女友B某，並與她交往、同居，豈料一年後雙方爆發嚴重爭吵，最後他將女友B某殺死，屍體藏在背包內，並灌入水泥當中，16年來沒有任何人發現，直到最近才終於發現「屍蠟化」的女屍。

根據《韓聯社》、《中央日報》，現年58歲的A某與女友B某，是1998年在釜山某夜店認識，當時A某為夜店員工、B某則是前來狂歡的客人，兩人之後發展為戀人關係，並經歷許多分分合合，從2007年起小兩口開始在慶尚南道巨濟市的4層樓的套房閣樓同居，豈料2008年10月10日下午2至3時，雙方爆發嚴重口角。

在盛怒之下，A某操起鈍器便往女友B某的頭部與臉龐猛砸，最後造成B某死亡。為了能夠毀屍滅跡，A某決定將女友的屍體放入長70公分、寬43公分、高27公分的旅行用布背包，之後在屋塔房（閣樓）旁的戶外陽台堆起磚石，並將裝屍體的旅行背包放入，倒入厚度10公分的水泥，使之看起來像是建築物的一部份。

A某以為如此，便會神不知鬼不覺。B某的家人雖然平常就很少聯繫B某，但中間也開始嗅到不對勁的端倪，2011年向警方通報B某失蹤。當時，警方曾以證人身分傳喚A某進行調查，不過A某卻聲稱「我們吵架後分手了」。

▲警方逮捕殺害同居女友的A男。（圖／慶南警察廳）

不過，由於家人們通報失蹤的時間點太遲了、警方始終無法找出具體到能定罪A某的任何證據，加上監視器內的檔案早已過了存檔期限，且B的手機與屍體皆未能被尋獲，最終該起案件成為警方長年未解的謎題。

然而，在經過16年光陰的洗滌之後，案情終於迎來轉機！A某2016年因吸毒等嫌疑入獄、隔年出獄後返回家人所在的慶尚南道梁山市，至於原本的4樓屋塔房則由房東作為更衣室使用。直到今年8月，閣樓進行「抓漏工程」，在水電工拆除水泥構造物時，才發現藏在水泥底「屍蠟化」的女屍。

由於女屍並未腐爛成白骨，因此警方可以從女屍的指紋追尋身分，在組成專案小組後，才終於確認女屍的身分是失蹤多年、且曾由家人於2011年通報失蹤的B某，警方前往慶尚南道梁山市緊急逮捕A某。

起初，A某對於案情全盤否認，直到警方持續追問後，才終於坦承犯案，不過已經過了棄屍罪7年的追訴期。A某透露，他在犯案後將同居女友的手機丟棄至巨濟市七川島前的外海。

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