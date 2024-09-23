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秋季森林療癒！大農大富野餐享用在地野餐盒　數量有限先預訂　

▲▼告別夏季燠熱豔陽，「大農大富蟻窩野餐日」歡迎民眾走進森林療癒身心。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲告別夏季燠熱豔陽，「大農大富蟻窩野餐日」歡迎民眾走進森林療癒身心。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

告別夏季燠熱豔陽，2024「大農大富蟻窩野餐日」在9月、10月的週末於花蓮大農大富平地森林園區登場，歡迎民眾走進森林療癒身心，享用美味在地野餐盒，與親朋好友一起度過秋日涼爽的午後時光。
 
全台第一座平地森林園區--大農大富坐擁花東縱谷美麗山景，占地廣達1,250公頃，不僅是野生動物的棲息地，在生態保育為優先的基礎下，也成為民眾親近自然、放鬆遊憩的絕佳場域。為提供更豐富的休閒體驗，林業及自然保育署花蓮分署舉辦「大農大富蟻窩野餐日」活動，提供便利的野餐服務。民眾可預先在活動網頁訂購野餐盒，當天直接至「蟻窩」領取餐點，即可輕鬆享用在地美味。「蟻窩」也提供野餐墊免費租借，找個喜歡的位置鋪上野餐墊，隨著音樂與自然氛圍安放身心，屬於花蓮的慢活俯拾即是。

▲▼告別夏季燠熱豔陽，「大農大富蟻窩野餐日」歡迎民眾走進森林療癒身心。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
花蓮分署今年與花蓮光復的「旮麥．麵包工作室」及「山嶼樂甜Kah’cilay」合作，選用在地食材設計出二款限定特色野餐盒。前者以在地太巴塱部落的傳統作物紅糯米入菜，將土地的歲時滋味與情感揉合在「Kamay麵包野餐盒」，裡頭有刺蔥肉排時蔬堡、太巴塱紅糯米司康、在地蜜香茶餅乾與黑糖燕麥餅乾。後者擅長採用部落原生香料製作甜點飲品，運用阿美族野菜、刺蔥、荖葉等食材，設計出「Amis創意風土野餐盒」，美味的梅花燻肉起司小可頌、野蔬沙拉佐風土沙拉醬、荖葉可可小蛋糕、刺蔥冬瓜茶，享用在地美食也享受快樂放鬆的心情。

▲▼告別夏季燠熱豔陽，「大農大富蟻窩野餐日」歡迎民眾走進森林療癒身心。（圖／花蓮分署提供，下同）

特色野餐服務，主題日活動邀請花蓮在地「彩虹螺旋擊樂社」帶領民眾體驗非洲鼓打擊的樂趣，隨著節奏自在搖擺；部落青年王昱媛Iwal、曾伯倫、吳澄洋等人在「蟻窩」帶來現場演出，用美妙歌聲陪伴大家野餐，歡迎來「蟻窩」聽音樂、嗑美食。

▲▼告別夏季燠熱豔陽，「大農大富蟻窩野餐日」歡迎民眾走進森林療癒身心。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
今年最後一場星光音樂會【森之音】9月28日壓軸登場，呼應天上的璀璨星光，演出名單同樣星光熠熠。花蓮縣政府重磅邀請到金曲獎第35屆「最佳原住民歌手獎」舞思愛、曲風清新的雙吉他組合湯姆與哈克、跨越文化的音樂夥伴Nina&John那就醬樂團、來自馬來西亞檳城的音樂才子陳穎川，以及融合最溫柔聲音與輕快爵士風的花囍臨門樂團等，帶來絕妙的音樂饗宴。
 
特別提醒，大農大富蟻窩野餐盒餐點皆為單人份，數量有限請先預訂。為保持餐點新鮮度，若當日未取餐將無法保留或退款，相關訊息可上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁，或至花蓮分署官網站洽詢；星光音樂會訊息請至花蓮縣政府網站查詢。
 

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