「肯爺」海南開唱！踩過的草賣破千元　網傻：屎豈不是要價8億

▲肯爺海口試聽會。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

美國饒舌歌手「肯爺（肯伊‧威斯特 Kanye West）」15日在海南海口五源河體育場舉行試聽會，現場座無虛席。有粉絲近日在二手交易平台上，販售「Kanye踩過的稻草」，價格最高到300元（人民幣，下同，約台幣1381元），甚至有不少人想購買。

據《極目新聞》報導，肯爺當天身穿印著「告訴過你」的黑色上衣，站在一片金黃麥浪的舞台上。現場四萬歌迷一片歡騰，氣氛炒到最高點。

▲肯爺在一片稻草中開唱。（圖／翻攝自微博，上同）

肯爺試聽會結束後，「Kanye踩過的稻草」、「新鮮ye草」等相關商品，大量出現在二手交易平台上，多名聽眾高價出售試聽會現場的小麥，價格從49元到300元不等，連結下方還有多人表示「想要」等著排收。

其中一位賣家在詳情頁中表示，「稻草是從Kanye從入口到稻草山頂的必經之路上，拔來的，可提供現場照片視頻為證。」

▲某二手交易平台。（圖／翻攝自微博）

相關工作人員指出，現場的稻草皆是塑膠製品，「是塑膠噴漆的，並不是真草。」有網友傻眼直呼，「那肯爺拉出來的大便，豈不是要賣8億？」

數據顯示，肯爺在中國的首場演出，帶給海口3.73億元的旅遊收入，這份收益相當可觀。海口文旅局指出，肯爺將於9月28日加演一場，目前售票平台上，全部票種已售罄。

「肯爺」原訂8月25日於桃園體育場舉辦《Vultures Listening Experience》試聽會，卻突然在活動前4天取消，讓臺灣歌迷錯愕不已。當時主辦單位僅表示，「發生不可預期的因素」，並會全額退票。