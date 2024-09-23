　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「肯爺」海南開唱！踩過的草賣破千元　網傻：屎豈不是要價8億

▲▼肯爺海口試聽會。（圖／翻攝自微博）

▲肯爺海口試聽會。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

美國饒舌歌手「肯爺（肯伊‧威斯特 Kanye West）」15日在海南海口五源河體育場舉行試聽會，現場座無虛席。有粉絲近日在二手交易平台上，販售「Kanye踩過的稻草」，價格最高到300元（人民幣，下同，約台幣1381元），甚至有不少人想購買。

據《極目新聞》報導，肯爺當天身穿印著「告訴過你」的黑色上衣，站在一片金黃麥浪的舞台上。現場四萬歌迷一片歡騰，氣氛炒到最高點。

▲▼肯爺海口試聽會。（圖／翻攝自微博）

▲▼肯爺海口試聽會。（圖／翻攝自微博）

▲▼肯爺海口試聽會。（圖／翻攝自微博）

▲肯爺在一片稻草中開唱。（圖／翻攝自微博，上同）

肯爺試聽會結束後，「Kanye踩過的稻草」、「新鮮ye草」等相關商品，大量出現在二手交易平台上，多名聽眾高價出售試聽會現場的小麥，價格從49元到300元不等，連結下方還有多人表示「想要」等著排收。

其中一位賣家在詳情頁中表示，「稻草是從Kanye從入口到稻草山頂的必經之路上，拔來的，可提供現場照片視頻為證。」

▲▼肯爺海口試聽會。（圖／翻攝自微博）

▲某二手交易平台。（圖／翻攝自微博）

相關工作人員指出，現場的稻草皆是塑膠製品，「是塑膠噴漆的，並不是真草。」有網友傻眼直呼，「那肯爺拉出來的大便，豈不是要賣8億？」

數據顯示，肯爺在中國的首場演出，帶給海口3.73億元的旅遊收入，這份收益相當可觀。海口文旅局指出，肯爺將於9月28日加演一場，目前售票平台上，全部票種已售罄。

「肯爺」原訂8月25日於桃園體育場舉辦《Vultures Listening Experience》試聽會，卻突然在活動前4天取消，讓臺灣歌迷錯愕不已。當時主辦單位僅表示，「發生不可預期的因素」，並會全額退票。

ET快訊
汐止圍牆倒塌！　恐怖瞬間畫面曝
快訊／東海女學霸弟弟攙扶阿嬤相驗　女同學滿身傷現身
逼按摩女口交！　男全裸被趕出店
安室奈美惠引退6年現身！　26歲兒曝光
快訊／大雨狂炸！陽明山土石崩塌　緊急搶通中
遊客慘叫嘔吐！　小琉球恐怖海盜船「畫面曝光」
3千萬遊艇毀了！一邊狂燒一邊放煙火　悲劇片瘋傳
快訊／強降雨來襲！　9縣市大雨特報
快訊／5張千萬發票無人領！　明細一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

湖南一小車突失控暴衝　保齡球式狂掃「已致6死8傷」含兒童

陸銀行業250萬人半年平均降薪2.4萬　民生銀行一分行最大幅度少50%

陸建議公民盡快離開以色列、黎巴嫩　提醒注意導彈、無人機攻擊

「肯爺」海南開唱！踩過的草賣破千元　網傻：屎豈不是要價8億

陸民營火箭「星雲一號」著陸受損　首次回收試驗未完全成功

南京湖中女屍案22年後同月同日發現關鍵證據　兇手被揪出仍在坐牢中

8月份銷量幾近腰斬！　BMW熬不下去「重返中國價格戰」

陸國安部稱台獨網軍曝光！　公布3人姓名起底「匿名者64」立案偵查

山東齊河縣財政局大火…網友懷疑有內情！公安：正在調查中

陸控台灣國防部「養駭客攻陸」　曝光3現役「資通電軍」姓名照片

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

五月天X周思齊引退賽演出　《倔強》+應援曲改編超催淚

湖南一小車突失控暴衝　保齡球式狂掃「已致6死8傷」含兒童

陸銀行業250萬人半年平均降薪2.4萬　民生銀行一分行最大幅度少50%

陸建議公民盡快離開以色列、黎巴嫩　提醒注意導彈、無人機攻擊

「肯爺」海南開唱！踩過的草賣破千元　網傻：屎豈不是要價8億

陸民營火箭「星雲一號」著陸受損　首次回收試驗未完全成功

南京湖中女屍案22年後同月同日發現關鍵證據　兇手被揪出仍在坐牢中

8月份銷量幾近腰斬！　BMW熬不下去「重返中國價格戰」

陸國安部稱台獨網軍曝光！　公布3人姓名起底「匿名者64」立案偵查

山東齊河縣財政局大火…網友懷疑有內情！公安：正在調查中

陸控台灣國防部「養駭客攻陸」　曝光3現役「資通電軍」姓名照片

「愛快羅密歐、Fiat」有望登台代理！尚騰汽車招兵買馬有玄機

花蓮金針花季至10 ／13！旅宿享優惠再抽大獎　Model 3等你

中樂透有訣竅！　她揭暴富3招「千萬別選這類號碼」

總預算被退回綠盼再溝通　禁伐補償是否釋憲尊重政院研議

邱泰源爆總統罵彭啓明　黃國昌示警成真：就看卓揆要處理或邱之所進退

翁曉玲提增釋憲門檻　國民黨團排優先法案「27號進入一讀」

2024東港迎王平安祭典　交通資訊出爐

媽一進門就被17歲兒「連開4槍爆頭」　爸和小兒子目睹血案報警

日本石川「破紀錄暴雨」6人死亡！失蹤女學生父親崩潰：死要見屍

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽圓滿落幕　謝孝德超半鐵封王

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

大陸熱門新聞

「泰山陪爬」一單賺450元 陪爬人曝：女性客戶居多

丈夫出軌花錢養小三！陸元配拿刀捅死他

陸控台灣「網攻大陸」　曝光3現役軍人個資

8月份銷量幾近腰斬　BMW熬不下去重返中國價格戰

大師赴陸演講　不爽「台下玩手機」怒走人

陸國安部稱台獨網軍曝光！　起底公布3人姓名　

山東齊河縣財政局大火…網友懷疑有內情！

「高空拋物」全棟驗DNA！隔天馬上有人自首

小學數學考體溫紀錄圖！這答案被扣分　醫看完怒了

拍山頂目擊男女激戰　網：求手機型號

中國上百足球迷互毆！煙火射人、單車砸人

「常說4句話」可能是失智症前兆

踢前座還罵「大陸妹」　2旅客被國泰終生禁搭

山東齊河財政局大火　陸網友高度關注

更多熱門

相關新聞

肯爺主辦「神隱多日」終於發聲

肯爺主辦「神隱多日」終於發聲

「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye）原訂在25日於桃園體育場舉辦《Vultures Listening Experience》試聽會，卻突然在活動前四天取消，主辦單位僅表示「發生不可預期的因素」，時隔多日網友要求說法未果下，主辦單位24日再次發聲明表示「保證退票」。

肯爺主辦慘了！桃市政府列黑名單

肯爺主辦慘了！桃市政府列黑名單

獨／肯爺主辦早出包！本要去高雄

獨／肯爺主辦早出包！本要去高雄

「肯爺」台灣歌迷氣了一整晚！主辦單位裝死刪文　萬人怒：出來面對

「肯爺」台灣歌迷氣了一整晚！主辦單位裝死刪文　萬人怒：出來面對

最新／肯爺不來台灣　主辦回應：發生不可預期因素

最新／肯爺不來台灣　主辦回應：發生不可預期因素

關鍵字：

肯爺海口試聽會稻草Kanye West肯伊‧威斯特

讀者迴響

熱門新聞

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

汐止基隆河「水位快滿」

愷樂41歲生日終於露面了

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

北市雨彈砸整夜　大湖公園水淹出來了

女大生遭公車撞死　東海大學發譴責聲明

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

陳喬恩婚禮現場高清照來了　鄭元暢帥翻！

即／台中公車撞死女行人「上衣染紅」

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面