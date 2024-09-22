快訊／管制範圍擴大！北市今晚8點基隆河沿線水門「只出不進」

▲北市22日晚間8時執行基隆河沿線疏散門「只出不進」管制。（圖／翻攝自台北市水利處官方LINE「戀戀水綠」）

記者袁茵／台北報導

熱帶性低氣壓TD19持續帶來降雨且適逢天文大潮，河川水位於漲潮時將比平時甚高，台北市水利處傍晚宣布，22日晚間6時開始執行基隆河中山橋以下堤外地區「只出不進」管制；水利處晚間7時30分再擴大範圍，晚上8時執行基隆河沿線疏散門「只出不進」管制，預計4小時後開始拖吊堤外滯留車輛。

北市水利處表示，接獲淡水河流域水情中心通報，五堵水位站已達9.5m，依淡水河系橫移門啟閉操作原則，因此將於22日晚間8時執行基隆河沿線疏散門「只出不進」管制，交通局也將開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，詳情請見交通局官網。

北市水利處指出，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全，如河川水位上漲快速達關閉標準，北市將隨時關閉疏散門以保障堤內市民安全。

配合台北市新政策，執行疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。