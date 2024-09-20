國家防災日　嘉義縣大規模震災救災動員演練

▲▼ 總統賴清德南下嘉義視導國家防災日大規模震災救災動員演練 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

921國家防災日今年第25週年，113年「國家防災日大規模震災救災動員演練」在嘉義縣舉行，模擬強震動員，總統賴清德今20日在縣長翁章梁陪同下，先後前往祥和國小、故宮南院視察學生疏散情形及觀看救災設備展示、視導救災演練。祥和教職員面對大規模地震有序引導學子避難；故宮南院邀多國觀摩，驗證國內的動員能力，促進國際合作。

台灣位於地震頻繁的板塊交界處，全島都有發生大規模地震風險，今年歷經0403花蓮大地震，前幾個月嘉義也頻繁地震，祥和師生每次演練都模擬真實狀況，今日依「趴下、掩護、穩住」3個原則確實演練，教職員工分工合作引導師生疏散、確實清點人數及輕型搜救等作為，充份展現應變能力。

賴總統隨後前往故宮南院參觀新型救災設備並視導大規模震災動員演練。賴總統說，今年0403地震對花蓮地區造成極大衝擊，但在救災的過程中也讓全世界看到台灣對於地震災害的韌性、以及快速的應變能力，通通都是平時訓練的成果；在祥和國小也看到小朋友、老師們確實演練，可見這些年來努力已有所成效。

此次演練以嘉義大規模地震、澎湖風災衍生空難為情境，透過陸運、海運及空運等各種方式，調度本島的救災部隊到嘉義縣市和澎湖縣支援。賴清德指出，今天演練看到了各縣市政府、國軍、消防署特種搜救隊、衛福部南區災難醫療救護隊、國防部軍醫局、中油公司、自來水公司，以及各種民間防救災團體，展現出完善的指揮體系及裝備器材。

賴總統強調，面對複合性災變，台灣也需發揮高科技的實力，今天看到了各種先進科技通信的韌性發展成果，包括中華電信、台灣大哥大、遠傳等，民間也拿出最先進的設備共同參與。另外，消防、救災機器人、儲能裝置等救災科技，都能精進未來的救災工作。

賴清德表示，除了地震，台灣也面對各種新型態的威脅與挑戰，防災工作必須不斷進步，絕對不能停滯不前，政府將持續努力運用新科技、打造公私協力的網絡，並且跟國際社會密切合作，強化整體社會防衛韌性，感謝翁縣長率領的嘉義縣政府，也感謝今天前來支援的公部門各單位、民間各組織、各縣市義勇人員與志工以及外國貴賓，讓演練圓滿完成。

翁章梁表示，賴總統非常仔細地詢問、了解所有救災的準備狀態以及各種項目，今天所有救災、整合協調的能力有目共睹、令人大開眼界，謝謝所有人的辛勞，能讓大家看見台灣最進步的搜救、搶災設備與技術。