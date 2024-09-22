打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

▲林口三井Outlet商場今年1到7月湧進500萬人次，成為新北市熱門景點第一。（圖／翻攝Mitsui Outlet Park 林口）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後旅遊熱絡，觀光署日前公布去年國旅熱門據點，到訪淡水、八里的比率最高，但觀光署調查今年1到7月新北市最強景點，由林口三井Outlet奪下，湧進超過500萬人次，蟬聯冠軍，Google評論獲4.2顆星，商場寬敞且交通便利、商鋪多元頗受網友稱讚。

去年國人旅遊狀況調查報告顯示，到北部地區旅遊最多，到訪熱門據點則以淡水、八里超過3.5%最高。新北市面積遼闊，境內擁有豐富資源，包括自然景區、歷史老街、購物商場等，往往是國人出遊的首選。

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觀光署統計1到7月新北市境內40個觀光景點，林口三井Outlet吸引507萬餘人次，成為新北最強景點，去年也吸引800萬餘人次，再度蟬聯冠軍。排名第2熱門景點也是商場，吸引410萬餘人次的宏匯廣場。

國內外觀光客必去的淡水金色水岸則排名第3，共有255萬餘人次；名氣遠播九份老街在內的瑞芳風景特定區吸客217萬餘人次，排名第4，八里左岸公園有190萬餘人次，排名第5。

林口三井Outlet是北台灣第一個大型Outlet商場，2016年開幕，擁有美食、購物等多元機能，是親子家庭放電好去處，交通便捷與停車方便也成為吸引遊客的原因，Google評論累計4.5萬則，擁有4.2顆星好評。

有網友表示，可以泡一整天玩的地方，想買什麼逛不完，想吃什麼也有，園區還有很多適合小朋友的活動區。也有網友說，下雨時可以在商場內躲雨，晴天也能舒適地避暑、還有人說，園區廣場時常有不同造景，很好拍照。

排名 景點名稱 參觀人次 1 林口三井Outlet 5,076,089 2 宏匯廣場 4,179,011 3 淡水金色水岸 2,551,200 4 瑞芳風景特定區 2,174,917 5 八里左岸公園 1,903,500 6 十分遊客中心 1,555,116 7 碧潭風景特定區 1,420,824 8 烏來風景特定區 1,363,899 9 十分瀑布 1,004,330 10 淡水漁人碼頭 986,447

▲新北市前10大熱門景點統計。（圖／ETtoday製表／資料來源觀光署）