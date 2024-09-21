快訊／雨區不斷擴大「13縣市豪大雨特報」　

▲對流移入，部分地區出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶挾水彈，旺盛對流移入，雨區不斷擴大，中央氣象署今(21日)下午18時05分針對13縣市發布豪大雨特報，台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島為豪雨。

氣象署表示，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、南投地區及臺中、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防坍方、落石及土石流。

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今天受熱帶性低氣壓外圍雲系及低氣壓影響，環境不穩定，氣象署預報，西半部、宜蘭、台東地區及澎湖不定時有短暫陣雨或雷雨出現，且有局部大雨發生的機率，而其他地區及金門、馬祖白天大多仍為多雲到晴，感受悶熱。

不過下午之後低壓帶水氣逐漸移入台灣，氣象署預測各地降雨機率增加，且對流發展旺盛，易有短延時強降雨，晚起基隆北海岸、北部、南部及東南部地區有局部豪雨。

▲13縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報

影響時間：21日晚上

＊豪雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市山區、南投縣、嘉義縣山區、花蓮縣山區

