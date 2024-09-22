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快訊／今全台下最多！　14縣市豪大雨

（圖／NOAA）

▲氣象署觀測，熱帶性低氣壓今晨2時在台北西北西方約100公里的海面上。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

今日全台雨最多，14縣市豪大雨特報！中央氣象署提醒，今天台灣各地降雨機率偏高，易有短延時強降雨。

►豪雨特報

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台南市、高雄市、屏東縣

►大雨特報

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣、金門縣

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署發布「熱帶性低氣壓特報」，今晨2時在台北西北西方約100公里的海面上，向西南西移動，時速25公里，受熱帶性低氣壓環流及低壓帶影響，今日台灣附近各海面易有8至10級強陣風且風浪偏大，請在上述海面航行及作業船隻特別注意，東半部、西南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生的機率。

氣象署今晨並發布豪大雨特報，熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，今日台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林、嘉義、新竹以北地區及澎湖有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區亦請慎防坍方、落石、溪水暴漲及土石流。

氣象署表示，今日熱帶性低氣壓及低壓帶影響，易有短延時強降雨，尤其基隆北海岸、北部、南部、東南部有陣雨或雷雨，並有局部豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率。

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

ET快訊
快訊／今全台下最多！　14縣市豪大雨
快訊／轎車墜入溝渠　駕駛受困溺斃

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