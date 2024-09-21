降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

▲今晚到明天整天將是降雨最顯著時刻。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣處低壓帶內，水氣移入台灣，造成劇烈降雨，今天(21)晚間到明天是降雨最顯著時刻，且全台都在降雨範圍內，北部、基隆北海岸、南部、東南部有局部豪雨。

氣象署預報員陳姵安表示，今天台灣處低壓帶內，水氣比較多，降雨明顯增加，天氣較不穩定，且將持續到下周一，下周二到下周三低壓帶則逐漸遠離。

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由於南海到台灣附近海面為大低壓帶範圍，加上台灣北部海面有熱帶低壓，外圍雲系影響北部，今下午減弱為低氣壓，但外圍雲系對流發展旺盛，大低壓帶內水氣順著南風北抬到台灣。

▲今晚到明天北部、基隆北海岸、南部、東南部有局部豪雨。（圖／氣象署提供）

陳姵安說明，今晚到明天整天，水氣移入帶來劇烈降雨，整個台灣都是降雨範圍，今天晚間到明天也是降雨最顯著時刻，北部、基隆北海岸、南部、東南部有局部豪雨，越晚累積降雨越多，其他地方也要防局部大雨，各地都有降雨。

下周一仍受低壓帶影響，不過陳姵安指出，中南部降雨趨緩，北部、東北部仍有局部大雨；下周二到下周三低壓帶遠離後，仍有殘留水氣，各地降雨機會仍略高，不過降雨強度會相較明天趨緩；下周四、下周五以東北風、東風為主，迎風面北部、東北部有局部短暫陣雨，未來一周降雨機會偏高。