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桃園2024外國人文化交流　跟著移工導覽腳步巡禮中壢街區

▲桃園2024外國人文化交流

▲印尼籍移工阿力(右一)導覽介紹，我們都在這裡購買日常用品。（圖／楊慧青提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市是全國最多工業區的城市，在桃園工作的外國人(外籍移工)已超過13萬人，人數為全國之冠；為促進多元文化融合，市府勞動局舉辦「2024外國人文化交流系列活動」街區小旅行活動，21日首場於中壢區展開，50名報名參加民眾無畏間歇雨勢，跟著在台灣工作的外國人導覽腳步，一起巡禮中壢火車站週邊的異國文化商圈。

▲桃園2024外國人文化交流

市府勞動局指出，在桃園工作的外國人以越南、印尼、菲律賓、泰國等東南亞國家為主，他們假日的遊逛商圈，因交通因素，泰半以桃園區、中壢區兩地火車站週邊的商圈為主，日久發展成越南、印尼、菲律賓、泰國等異國商圈，店內、外的招牌寫著印尼文、越南文和泰文的各種餐廳、日用品商店到處林立，讓人宛如置身於東南亞。

▲桃園2024外國人文化交流

▲桃園2024外國人文化交流，街區小旅行活動首場於中壢區展開。（圖／楊慧青提供）

為了讓更多民眾認識，來到台灣的外國人他們休假消費及休閒生活去處？勞動局策劃的4場街區小旅行，分南、北桃園各辦理二場，導覽人員由外國人擔任、並有通譯人員陪同解說，帶領著參加民眾跟著一起遊逛外國人常去的美食、購物以及信仰的所在。

▲桃園2024外國人文化交流

▲姚牛丸是中壢火車站前知名的印尼餐廳，姚姓老闆(左)介紹印尼風味烤雞。（圖／楊慧青提供）

街區小旅行首場21日於中壢區展開，因報名人數眾多，分為印尼、泰國和菲律賓三組線路展開。其中，印尼線路由在來台工作8年的印尼籍外國人阿力和通譯阿雅帶領，依序走訪不僅是東南亞人，連臺灣人也很常去的index 南洋百貨，接著參訪印尼人最常去的商店Toko Indo Lusi Zhongli 並品嘗印尼的特色甜點Martabak Emunah 印尼月亮餅，參觀一家非常受印尼人歡迎的Toko Indo CenCen 印尼餐廳，了解印尼的獨特飲食文化。

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