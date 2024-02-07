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春節連假出勤　桃園勞動局「工資給付權益」報您知

▲春節連假出勤，桃園勞動局「工資給付權益」報您知

▲春節連假出勤，桃園勞動局「工資給付權益」報您知。（圖／擷取自勞動局臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局7日表示，今(113)年2/9(農曆除夕)、2/10-2/12(初一至初三)為勞動基準法第37條規定國定假日，該些假日如遇到勞動基準法第36條所定例假及休息日者，應於其他工作日補假，補假日期由勞雇雙方協商排定。雇主如徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。

舉例而言：113年春節連假出勤，如事業單位完全比照政府機關調整出勤者，出勤各日工資給付規定如下：
一、休息日(2/8及2/10)：依勞動基準法第24條第2項休息日出勤加給之規定計算。
二、國定假日(2/9、2/12-2/14)：依勞動基準法第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。
三、例假(2/11)：非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。

勞動局呼籲，為因應春節連續假期所為之上班日調整，若事業單位比照政府行政機關，週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，若欲調整成7天春節連假，可依「8週彈性工時」規定，如經工會同意或無工會者，經勞資會議同意後，將113年2月17日的休息日與2月8日的工作日調整互換；另2月10日(大年初一)與2月11日(大年初二)適逢原本之休息日及例假，依法應行補假，補假日期為2月13日及2月14日。

有關113年春節連假期間之出勤及工資給付，為免觸法受罰，事業單位仍應依勞動基準法規定給付出勤工資，以保障勞工權益。

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