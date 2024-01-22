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機師工會取得罷工權　桃園勞動局：旅客出遊請及早規劃因應

▲機師工會取得罷工權

▲機師工會投票取得罷工權，桃園勞動局呼籲，旅客出遊請及早規劃因應。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局22日表示，對於機師工會行使爭議權爭取權益，取得罷工權，表示尊重。勞動局於月餘來，陸續召開過三次協商處理會議，但勞資雙方缺乏共識，未來也會持續協助雙方協商。由於機師工會揚言，不排除今年春節罷工，勞動局也呼籲旅客出遊請及早規劃因應。

另外，交通事業之罷工涉及大眾運輸公共利益，勞動局呼籲長榮航空公司基於照顧員工及保護消費者權益之理念，儘速提出對應方案與工會進行協商，期許此次勞資爭議迅速圓滿落幕，降低對社會大眾之影響，使勞方勞方、資方及消費者權益都能獲得保障。

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勞動局說明：桃園市機師職業工會與長榮航空公司間，因調薪議題引發的勞資爭議，自111年底起已由桃園市政府勞動局召開3次調解委員會，但勞資雙方缺乏共識。機師工會112年12月22日啟動罷工投票，長榮分會及非長榮分會皆投票完畢，今（22）日統一開票，投票結果經工會全體會員過半數投票通過，決議罷工，機師工會即日起取得罷工權利。

機師工會表示，不排除今年春節罷工，但會在24小時前預告大眾周知。勞動局呼籲旅客春節假期如有旅遊需求，請密切注意長榮航空公司最新消息或航班異動資訊，及早做出旅遊行程規劃妥為因應，期所有旅客都能平安、順利出遊及返家。另針對機師工會罷工，將於桃園市政府勞動局官方網站公告最新訊息。

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關鍵字：

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