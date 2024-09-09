桃園2024外國人文化交流　「藝遊東南亞：色彩與故事」登場

▲市府勞動局專門委員張哲航(右)和菲籍梅莉莎(左)及其貓畫(左上角)。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

從菲律賓到桃園工作的外國人(移工)梅莉莎，看到街邊流浪的母貓餓扁肚皮也要將食物讓給小貓，不禁想起遠在家鄉的母親，對子女的呵護…而利用下班時間創作的一幅流浪貓的畫作，和許多來自東南亞等國家的外國人畫作、手工藝作品，於市府勞動局舉辦的「2024外國人文化交流系列活動-藝遊東南：色彩與故事」活動展出。

▲立委魯明哲頒贈感謝狀給參展者。(圖／記者楊淑媛攝)

「藝遊東南：色彩與故事」活動，即日起迄10/13日於中原文創園區11號倉庫展出。立法委員魯明哲表示，桃園市是新住民和外國人最多的城市，在這個城市我們彼此包容尊重，並透過這次參展的外國人攝影和畫作及手工藝品，了解他們的故事。

▲市議員彭俊豪感謝狀給擔任活動的通繹人員。(圖／記者楊淑媛攝)

市府勞動局專門委員張哲航表示，在桃園工作外國人已超過13萬人，人數為全國之冠，為促進多元文化融合，勞動局辦理東南亞藝術展「藝遊東南：色彩與故事」，讓市民朋友看見外國人的多元文化樣貌。

展出的作品有40件，包括：油畫、水彩畫，工藝、編織等作品，作者來自菲律賓、泰國、印尼、越南、香港、葡萄牙等各國在桃園工作的外國人，除了梅莉莎的母貓呵護小貓的畫作，還有菲律賓的提拉懷念家鄉八打雁的畫作，畫中有火山、有咖啡豆、有面具，讓人也對他的家鄉充滿嚮往。

每幅畫作、攝影作品都有參展外國人內心的故事，張哲航專委和科長郭家憲科長期許「藝術的美好」讓許多在桃園工作的外國朋友，療癒內心之際也感受桃園城市的友善對待。

包括：市議員彭俊豪、移民署桃園站黃英貴主任、開南大學商學院EMBA校友會全國總會理事長陳俐臻、桃園市鳳凰獅子會會長陳淑芬暨獅姐們、桃園市桃園車站商圈協會理事長楊慧青、由米整合行銷執行長楊禮琳、中壢東區扶輪社長 任毅豪、桃園市長照關懷協會理事長李娟、桃園市春日里簡郁陞里長等人士出席活動。