女子領錢後一動作「皮蛇入眼」險失明！醫警告：比馬桶還髒

▲女子領錢以後沒有洗手，又觸碰眼睛，結果眼睛附近長了帶狀皰疹。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

領完錢如果沒有洗手，又接觸到黏膜部位，可能會因此染病！一名女子先前因為眼睛不適就診，外科醫師陳榮堅檢查後，發現是染上了俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，經過問診後，推斷可能是跟用ATM沒洗手有關係，陳榮堅也不禁提醒，較多人觸碰的公共設施，會有很高的菌落數，甚至比馬桶還髒，因此使用完畢後，務必要做好清潔。

陳榮堅在臉書粉專上分享，這名女子原先罹患胃癌，動完手術後3天回診，並且詢問他藥物是否有什麼副作用，感覺眼睛看不太清楚。

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陳榮堅觀察後發現，女子的左眼有一點點小水泡，還有眼瞼紅紅的、皮膚刺痛等症狀，不屬於藥物副作用。

▲陳榮堅表示，ATM擁有很高的菌落數，使用後務必注意清潔。（圖／翻攝臉書／外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地 ）



經過診療後，陳榮堅診斷，女子感染了帶狀皰疹，因為情況危急，若沒有即時處理，可能會因此失明，於是他立即將女子轉診到眼科治療。

不過，若是術後免疫力差，一般症狀會出現在嘴角或胸、臂等部位，女子卻是長在眼部，他相當好奇原因，便詢問女子的家人是否有感染帶狀皰疹。

女子仔細回想以後，告知家人並未染病，但是出院當天有到ATM領錢，領完以後也有觸碰眼睛，可能跟ATM有關係。

對此，陳榮堅不禁提醒，像ATM等等的公共設施會有較多人觸碰，因此菌落數會很高，可能比馬桶還髒，因此接觸過後一定要洗手。不過，陳榮堅也說，不用因為過度擔心而不敢使用，只要確實做好清潔就可以了。