郵局ATM「得來速」 免找停車位　全台僅一處！沒擴展原因曝

▲土城郵局設有得來速ATM，專用車道提供汽機車提款。（圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

麥當勞有得來速，郵局也有得來速ATM，在新北市的土城郵局就設有「汽車提款專用道」，讓駕駛汽機車的民眾提款免停車，不過目前全台郵局僅此一處，未再擴大試辦，中華郵政公司坦言，因使用率不高，且考量安全，未持續增加據點。

為便民服務考量，新北市土城郵局設有「汽車提款專用道」，駕駛汽機車的民眾操作ATM提款轉帳可以免找停車位，曾經高峰時一天有數百人使用，事實上台北市的郵局也曾試辦過，不過因使用人數太少最後面臨拆除，土城郵局成為全台唯一僅存的「得來速ATM」。

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中華郵政公司表示，中華郵政公司前於土城郵局之ATM試辦設立汽車提款專用道，惟考量ATM使用者安全及使用效率不高，爰未持續增加據點。

▲土城郵局設有得來速ATM，汽機車可免找停車位。（圖／中華郵政公司提供）

中華郵政指出，為提供便利金融服務，截至2024年8月底於全國設置ATM共3,194台，未來中華郵政將持續配合政府金融數位化政策，賡續推廣網路、媒體轉帳代收付等付款通路，提供民眾便利且安全之各項行動支付及電子支付服務，滿足客戶用郵需求。

而郵局稀有的便民服務不只土城郵局的「汽車提款專用道」，中華郵政也設有「硬幣存款機」，讓民眾想存大把的硬幣或零錢，不用費時到臨櫃辦理，全台僅有7台，其中2台位於台北市。

▼郵局硬幣存款機全台僅有7台。（圖／中華郵政公司提供）