陳佩琪遭爆「35天跑20幾次ATM」！他酸：等於每天都在存錢

▲陳佩琪被爆曾多次跑ATM存錢，時間點都集中在京華城便當會及柯文哲與沈慶京見面後。（圖／CTWANT）

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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案，目前遭羈押禁見。近日有媒體爆料，柯文哲的妻子陳佩琪在短期內頻繁用ATM存款，分60餘次將619萬現金存入自己及三名子女的帳戶，且存款的時間點集中在京華城便當會和柯文哲與企業家沈慶京見面後。資深媒體人鍾年晃指出，陳佩琪在一段時間內的存款行為非常密集，35天內存款超過20次，幾乎每日都在進行存款。

北檢目前正在積極調查京華城案，並密集提訊威京集團主席沈慶京、前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲及市議員應曉薇等相關人員。

日前有媒體報導指出，檢廉在調查柯文哲金流時，發現陳佩琪曾透過ATM多次將款項存入帳戶，總計60次，金額高達619萬元。這些存款主要集中在兩個時段，分別是2020年3月10日至4月14日，存款金額為157萬3,000元，正值京華城容積獎勵從392%提升至560%；另一時段則在容積率達到840%前後，陳佩琪存入462萬6,000元。

在檢方訊問過程中，陳佩琪先後四次改變說法，聲稱這些錢來源分別是丈夫的給予、稿費、小草政治獻金及母親的存款。台北地檢署對此回應「不予置評，無法證實」報導內容。

鍾年晃在節目中表示，雖然這些時間點可能是巧合，但如果沈慶京成為污點證人，這些巧合就可能變得不尋常。他也提到，依照陳佩琪存錢的密集度，曾經在35天去存了20幾次，扣掉週休二日等於每天都在存錢。

他指出，陳佩琪的存款行為非常頻繁，而她解釋選擇ATM存款是因為成名後不想去櫃檯，認為這樣壓力較小。但鍾年晃質疑此理由，認為銀行行員不會讓人感到不適，且陳佩琪在逛菜市場時也不擔心被認出，去銀行辦理業務不應成為困擾。

鍾年晃推測，陳佩琪可能是害怕被詢問資金來源，無法立即解釋，因此選擇透過ATM存款，認為這樣較不引人注意。而她密集存款的兩個時間點，便當會後和840%容積率事件後，也足以引起檢察官的懷疑。

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