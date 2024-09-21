王婉諭指柯文哲傷害第三勢力招牌　「政治不該是只有明星」

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（21日) 舉辦第三勢力興衰起落研討會，包含綠黨、社民黨、小民歐巴桑聯盟、台灣基進領頭人都到場，前民眾黨立委蔡璧如也出席，討論第三勢力如何振興。而對於第三大黨民眾黨近期頹勢，時代力量黨主席王婉諭受訪時強調，台灣有很多民眾對藍綠外第三勢力有期待，民眾黨主席柯文哲接連出現政治獻金假錯帳以及涉貪風波，脫序的言行傷害第三勢力招牌，政治不該是只有明星，最重要的是理念跟生活能不能變更好。

對於國會亂象，王婉諭表示，今年新國會產生後發生一些狀況，多數的民眾黨、國民黨上個會期在立院暴衝，到昨天退回總預算，用政治惡鬥取代在野監督能力，國會出現很奇怪也讓人難以接受的狀況，讓少數執政的賴清德政府無法得到有效監督，多數在野卻無法監督少數執政。

對於民眾黨狀況，王婉諭認為，上會期結束後，也看到民眾黨主席柯文哲接連出現政治獻金假錯帳以及涉貪風波，脫序的言行傷害第三勢力招牌，甚至把這些錯誤歸咎給兩黨打壓，這場研討會就是希望討論第三勢力發展，要扮演本土在野監督角色，讓台灣政治走上專業監督理性制衡角色。

王婉諭表示，台灣有很多民眾對藍綠外第三勢力有期待，希望打破金權政治，啟動憲政以及選制改革，也讓更多元聲音有更多人代表，希望今天討論能夠成為第三勢力政黨壯大基礎，也會與其他第三勢力夥伴一起提出新的政治願景，讓藍綠外有更好選擇。

王婉諭直言，柯文哲的風波可能影響大家對第三勢力期待，怎麼做才能喚起大家期望？重點不是在搶不搶青年票，而是讓大家看見台灣未來的樣子，希望青年朋友不要因為曾經相信一個人而對政治失望，政治不該是只有明星，最重要的是理念跟生活能不能變更好。