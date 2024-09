嘆柯文哲「想守護台灣」如今只剩污衊　陳智菡邀網友憶昔防疫事蹟

▲民眾黨黨團主任陳智菡。(資料照/記者李毓康攝)

實習記者石嘉豪/台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案,目前已羈押禁見逾兩周。民眾黨立院黨團主任陳智菡今(21日)在臉書PO出動力火車《莫忘初衷》歌詞並表示,柯文哲疫情期間「努力想守護這裡,如今卻只剩污衊」,陳智菡接著邀請網友回憶柯文哲防疫時期的事蹟,不料,留言區卻呈現毀譽參半的情況。

陳智菡提到,如果大家還記得柯文哲在疫情期間做了什麼,可以幫忙貼在留言嗎?「我記得我們每天和他從早開會、到處找病房、想防疫對策,現在卻變成整天只想著圖利京華城、北士科……」。

陳智菡無奈表示,凡做過,會留下痕跡的不是嗎?「疫情期間,你多努力想守護這裡,如今這個世界,對你卻只剩污衊。」

話鋒一轉,陳智菡還貼出動力火車《莫忘初衷》的歌詞,似乎是在對因在京華城案,已被羈押逾兩個禮拜的柯文哲隔空送暖。

此外,網友也跟上陳智菡的呼籲,在留言區表示,疫情期間柯文哲「定期召開記者會」、「透明報告疫情與防疫措施」,「謝謝柯市長」、「阿伯守住北市台灣就守住」,不過,也有網友指出,對於柯文哲在疫情期間的表現,「記得Ben有特權疫苗,當然阿北一定說我都不知道」、「防疫結束後還要去陶朱隱園唱歌」,可說是毀譽參半。

陳智菡貼出的動力火車《莫忘初衷》歌詞:

「我懂你真的累了 不想多說什麼

忘了在你眼中 世界曾是彩虹

朋友就陪你沉默 看車水馬龍

看沒星星的夜空 you never alone

你好久沒說夢想 說到眼睛發亮

不可一世的笑容 連我都被感動

我們說改變世界 卻被世界改變

記得你要我提醒 別改變太多

莫忘初衷 莫忘初衷

別忘那一年 那一天出發時心中的夢

難免會受傷 註定要心痛

別忘了還有我老朋友陪你

You'll never alone

這些年如何走過 點滴都在心中

人生這一杯酒 滋味已經嘗夠

每個人都不容易 但也都走到這裡

我們就看看命運 還要安排什麼

莫忘初衷 莫忘初衷

別忘那一年 那一天出發時心中的夢

難免會受傷 註定要心痛

別忘了還有我老朋友陪你

You'll never alone

老鷹該展翅飛翔 怎能安於鳥籠

天空還很寬敞 還在等待彩虹

等雨雪風霜經過 夢才能成熟結果

就乾掉這杯酒 敬有始有終

莫忘初衷 莫忘初衷

別忘那一年 那一天出發時心中的夢

難免會受傷 註定要心痛

別忘了還有我老朋友陪你

You'll never alone.」

★未經判決確定,應推定無罪