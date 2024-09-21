力推全民運動風氣！　台東113年全縣運動會9／21開跑

▲台東全縣運動會21日開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動體育活動發掘台東體育運動人才，台東縣今年全縣運動會田徑比賽21日起一連兩天在縣立體育場開跑，來自全縣各鄉鎮市公所、高中、國中、國小組等近六百位選手報名參加，縣長饒慶鈴主持開幕典禮，感謝選手與教練付出，追求更快更遠更高的成績，藉由全縣運動會激勵選手切磋技術，讓選手有最好的表現舞台，比賽期間歡迎民眾前往觀賞，為選手加油。

開幕典禮上午8時30分展開，台東市長陳銘風、各高、國中小校長等貴賓與會，新生國中學生引領會旗進場揭開序幕，展現年輕學子青春活力。開幕表演由知本國中以「Kapah山海禮讚」的精彩舞碼，讓現場活力十足，而在全中運獲得高女組鐵餅項目第2名的臺東高中董淳妤則代表所有運動員宣誓。

饒慶鈴提到，感謝全體領隊、師長、教練、選手、裁判、志工等為體壇努力，現場多位鄉鎮市長、民意代表及各界人士，也為選手加油打氣與支持。此次運動會是選拔優秀選手、推廣體育、鼓勵全民運動的平台，激發更多人對運動的熱情。同時也預祝台東縣各代表隊在10月26日於屏東縣的全民運動會中驚豔全國。

教育處指出， 此次競賽分組區分田徑及其他種類比賽，田徑賽分為國小男子甲(乙)組、國小女子甲(乙)組、國中男子組、國中女子組、社會男子組、社會女子組等進行，參賽人次共878位齊聚一堂在此參與盛會；其它項目包括游泳、羽球、桌球、射箭、舉重、角力及跆拳道等在全縣各場館辦理選拔賽，希望選手能奮力競賽，將平日訓練成果發揮出來，為自己及學校爭取最佳成績。