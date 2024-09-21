台東蝸牛小米粽釀3死　高大成研判非自殺或他殺：沒有動機

▲針對台東鍋牛小米粽食物中毒案，高大成認為曾姓阿嬤應是誤用、誤食，自殺或是遭人故意下毒的機率很低。。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台東爆發疑似集體食物中毒事件，造成12人送醫、其中3人死亡。衛福部指出，蝸牛小米粽中檢測出劇毒農藥「有機磷托福松」；衛生局也在曾姓阿嬤家中發現已開封的芬普尼除蟲劑。對此，法醫高大成根據目前相關資料，認為曾姓阿嬤應是誤用、誤食，自殺或是遭人故意下毒的機率很低。

高大成表示，本案最早吃下自己製作的鍋牛小米粽而死亡的曾姓阿嬤，是自殺的機率很低，因為目前來看阿嬤沒有明顯自殺動機，且現場也未留有遺書。

至於是否遭人下毒？高大成說，一般兇殺案都要有「仇、情、財」等動機，但目前也無相關案情傳出，而該類劇毒農藥，只須低劑量就會致死，他認為，曾姓阿嬤應是誤用造成誤食的可能性最高，不過實際情況，仍有待相關單位調查釐清。

本案發生在17日，台東縣金峰鄉賓茂及壢坵部落一名83歲曾姓婦人自製蝸牛小米粽，當天自己食用後便出現不適症狀，經緊急送醫搶救仍宣告不治。前來治喪的親友守靈時，又吃了剩下的蝸牛小米粽，還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵，18日凌晨多人陸續出現口吐白沫、抽搐、心悸、無力等症狀，全案目前共12人中毒，其中3人死亡。

▲蝸牛小米粽內容物。（圖／記者楊漢聲翻攝）



衛福部指出，在蝸牛粽的食餘檢體中，驗出高濃度劇毒農藥「有機磷托福松」；台大法醫所回報，收件的8名個案血液檢體都驗出「有機磷托福松」，與食藥署檢驗結果一致；衛生局說，在曾姓阿嬤家廚房內發現一包拆封過的芬普尼，部落周邊目前無發現有人員使用托福松農藥，毒物來源仍有待檢警調查釐清。