小米「農藥濃度異常高」！托福松難用水洗　毒物醫揭釐清1關鍵

▲林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落傳出集體食物中毒案件，目前懷疑是「蝸牛小米粽」釀禍。食藥署針對5樣食材進行定量分析，其中食材以小米的托福松濃度異常高。專家指出，過去醫院收治有機磷殺蟲劑中毒的患者大部分都是蓄意喝下，而托福松水溶性不佳，難以清洗乾淨。他也認為，目前要釐清的是，「怎麼污染到食材的？」

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海今（21）日出席「遠離具食安風險疑慮化學物質之研習活動」，會前受訪時被問及近日小米粽事件。他表示，醫院常收治到有機磷殺蟲劑中毒的患者，但大部分都屬於蓄意喝下，死亡率約15%、長者大約20%。

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顏宗海說明，托福松水溶性不佳，因此很難清洗，若誤食，會出現噁心、嘔吐，嚴重會呼吸衰竭、休克、意識不清及死亡等風險。他認為，目前要釐清的是，「該種農藥是怎麼污染到食材的？」但是否人為這難以說明，還需要檢調釐清。

▲檢驗數據顯示，小米的「托福松」濃度異常高。（圖／食藥署提供）

顏宗海指出，這應該是國內首次看到，過去很少遇到這類型的農藥集體食物中毒案例，且情況如此嚴重。他說，若誤食農藥，許多人可能會以為大量灌水、喝牛奶等，但實際上這可能會出現嗆到，引起吸入性肺炎，增加治療難度，因此最佳的處理方式就是直接送醫。

在中毒症狀與托福松劑量，顏宗海說，以托福松每日可接受安全攝取量（ADI）計算，一位60公斤成人，一天攝取到0.036毫克，就可能達到健康危害，要到致死的狀況就非常大量。

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