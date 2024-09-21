台東警前進校園　提升數位暴力網路安全及防詐

▲提升學生數位暴力網路安全及防詐觀念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣警察局婦幼警察隊組長胡陽年日前受邀至東河鄉都蘭國中進行數位性別暴力宣導，介紹數位性別暴力類型，針對性私密影像遭外流進行探討，在任何情況下都不隨意拍攝及散布性私密影像，為提升學生和教師們對婦幼法令的認知，另也針對最新詐騙手法進行介紹，當遇有侵害或疑似遭受詐騙時能以正確的方式保存相關證據及查證。

由於網路科技資訊發展迅速，性影像犯罪及網路詐騙案件有增多趨勢，台東縣警局特別透過此次活動將「數位性別暴力」及識詐宣導與學生進行討論分享，透過時事新聞案例、播放宣導微電影與學生互動，傳達「防治數位性別暴力」觀念，引導師生遇有此情況，要牢記「五不四要」原則，「五不」包括不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私密照、不取笑被害，「四要」為要告訴師長、要截圖存證、要記得報警與要檢舉對方，從中提升自我保護能力，共同杜絕數位性別暴力。

婦幼隊亦宣導衛生福利部為強化性影像被害人服務，自112年8月1日起，將性影像處理中心諮詢熱線服務延長為上午9時至晚上10時，如需申訴移除下架性影像，被害人可至衛福部性影像處理中心網站或撥打性影像諮詢專線02-6605-7373；另外，近期相關資料顯示犯罪集團常透過網路操控，利用青少年當詐欺車手等底層工作，透過宣導入校入班推動校園防詐工作，藉以提高青少年族群識詐知能。