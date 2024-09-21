台東縣府「自然醒慢活祭」　關山假日親子歡樂聲不斷

▲社會處在關山親水公園舉辦2024年「自然醒慢活祭」活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府週休二日選在關山親水公園舉辦2024年「自然醒慢活祭」活動，吸引許多忠實活動的鐵粉專程來參與。21日「親子瑜珈」率先登場家長和小朋友在瑜伽老師的帶領下歡樂的進行互動，關山鎮長彭成豐和縣議員陳宏宗也表示歡迎各地的朋友結伴來小鎮呼吸無污染的清新空氣。

台東縣長饒慶鈴表示，「自然醒慢活祭」已經邁入第3屆，累積超過3萬人次參與；邀請在地社區、餐廳及旅宿業者合作，加入療癒產業培力。慢活祭活動提供孩子們藉由活動中充分伸展，並在過程中也能藉此促進親子之間情感交流與身體的放鬆。

台東縣府社會處指出，未來會將再推出親子相關體驗活動，讓療癒能量無界限地傳遞。關山慢活祭的活動場地規劃有音樂演出、市集、品茗、按摩舒壓，在地的社區也設置特色DIY 體驗手作等攤位。

除了週六「親子瑜珈」體驗活動外，連兩日的「療癒音樂」也以不同演出方式呈現。受大家喜愛的泥灘地浪人，在現場演唱多首「老派」美式音樂風格的曲目；不少民眾被現場輕鬆氛圍影響跟著擺動身體，享受愜意的週末午後時光。首日壓軸演出的金曲歌手吳昊恩，渾厚的嗓音在現場寬闊的自然場域中，更顯歌聲穿透力並讓人感到紓壓。

此外活動也安排沉浸式的音療體驗，其中「大地銅鑼浴」在音療師大樹敲擊過程中，銅鑼聲彷彿與現場的自然能量結合，為內心帶來和諧與寧靜，讓民眾躺著就能紓壓，直呼這是最放鬆的活動之一。社會處表示，週日還有「綺娟音療」，以頌缽和梵唱的共振頻率，讓療癒的旋律平衡心靈，感受內心的平靜與安定。即將辦理的「淨心慢旅行」、療癒工作坊等，期望透過沉浸式紓壓體驗，帶給大家深度的療癒感受，讓更多人愛上臺東、喚醒內在更好的自己。