第三勢力「5小黨集結」　王婉諭：後續討論2026選戰合作的可能性

▲第三勢力興衰起落研討會，時代力量黨主席王婉諭、台灣綠黨發言人王彥涵、台灣基進黨主席王興煥、社會民主黨召集人徐雍、小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵、臺中市政府市政顧問蔡壁如等人皆出席。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

今（21日）時代力量舉辦「第三勢力興衰起落研討會」，邀請個政黨及學者專家，一同探討台灣第三勢力的未來，並與綠黨、台灣基進、社會民主黨、小民參政歐巴桑聯盟一起召開記者會，說明第三勢力如何振興再起，時代力量黨主席王婉諭表示，許多台灣人民，期待藍綠以外的第三勢力，能夠打破金權政治，啟動憲政與選舉制度的改革。王受訪時也提到，這次研討會邀請各黨來討論更好的可能，小黨結合的原因是理念跟議題，後續也可能討論2026選戰合作的可能性，這建立在共同的價值跟理念，而不是政治分贓。

台灣綠黨發言人王彥涵說明，台灣至今第三勢力的起落，與我國選制不友善小黨直接相關，過高的保證金、補助款和國會席次門檻只是最顯而易見的部分，其他理念接近、同樣須克服競選困境而選舉表現更好的政黨們，讓我們必須自省與學習。所以，不論出於全球各綠黨幾十年來的跨黨合作文化，抑或是我國現狀，台灣綠黨今天在此都滿懷信念，也期待從今往後公民社會與我們並肩前行，持續將民主台灣往前推進！

社會民主黨召集人徐雍表示，自太陽花後台灣的第三勢力已經過十年的各式嘗試，在面對組織發展與政治選擇的路線上，第三勢力都必須紮根基層、連結社會多元面向，疏通民粹亂流，社民黨也經歷過許多挫折，因此更加認同第三勢力應當在守護自由民主的根基上，與社會民意一同成長，才能讓台灣社會與政治更加進步發展。

小民參政歐巴桑聯盟黨召集人林詩涵談到，這次有五個政黨站在這邊，台灣需要有本土在野政黨的力量，2024年選後本土在野小黨便開始展開對話與合作，在「青鳥運動」期間，小黨多次聯合召開記者會，在差異中尋求共識，以共同實現目標，並在這合作與競爭的關係中達成共識：「台灣需要有代表不同群體與價值理念的政黨」。

林詩涵認為，國會變成三大黨鬥爭紛亂時，政黨合作的關鍵在於相信台灣民主的基礎，異中求同的過程找到最大公約數，包含台灣主權及進步理念的價值，相較三大黨只會互相踩壓，小黨之間的願意相互對話是發展合作的關鍵，各政黨能夠理解並尊重彼此的觀點，進而減少社會對立，這對於民主社會的長期穩定和發展至關重要。

台灣基進黨主席王興煥表示，對台灣而言，第三勢力的存在不是民主多元的錦上添花，而是打破藍綠僵固結構的必要條件。但需要的是比民進黨更堅持台灣獨立與社會公義的第三勢力，而不是操弄民粹的投機政客。唯有以台灣優先的理念型政黨成長為主要在野黨，取代親中的國民黨與民粹的民眾黨，台灣的民主才能鞏固。

王興煥說明，在青鳥行動時，本土第三勢力已經數次公開同台，與公民團體團結對抗藍白及其背後的中國。如今應該更進一步思考，如何積極回應公民社會對超克藍綠新政治的務實期待。