開消防車、搭雲梯　南投防災宣導紀念921地震25週年

▲今天是國家防災日暨921震災25週年，南投縣消防局舉辦防災宣導活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是921震災25周年紀念日暨國家防災宣導日，南投縣政府特別主辦防災宣導活動，邀集全縣10多個「韌性社區」及非政府組織團體設攤，進行成果觀摩及交流，也安排多項防災體驗、音樂饗宴、地震防災互動等，希望提升民眾防災觀念及災害防救的信心。

南投縣國家防災日暨九二一震災25週年防災宣導活動，今天在縣立體育場廣場舉辦，現場規劃沉浸式體驗，包括小朋友身穿消防衣擔任消防小尖兵，進行消防車、機車騎乘體驗，消防車高空升降梯、消防神射手、地震防災互動及有獎徵答等，吸引許多民眾排隊參與。

縣長許淑華、副縣長王瑞德也率領縣府團隊到場共襄盛舉，也到各韌性社區及非政府組織團體的攤位及體驗活動現場關心，觀摩防災成果，並體驗製做防災地圖、避難包內容物、拋救生圈、射箭等，也進入慈濟基金會的環保救災帳篷了解配備。

縣府消防局表示，希望藉由活動展示本縣災害應變能力與整體環境安全，提高民眾對於防災的認知，讓防災成為每個人生活中不可或缺的一部分，進而減少災害發生時造成的損失，保障人民的生命財產安全。

許淑華致詞時表示，25年前的921震災重創南投，讓國人記憶猶新，希望在淡忘痛苦的記憶時，也能記取經驗和教訓，將各種災害應變經驗傳承下去，唯有透過平時的演練強化災害應變能力，才能充容面對各項災害的襲擊；他也特別感謝所有參與防救災的韌性社區、慈濟等慈善團體、學校等協力單位的配合與協助，將防救災工作落實於民眾的日常生活中，從基層紮根，配合政府的政策推動宣導，有效強化全縣民眾的防災意識與應變能力。