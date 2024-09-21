　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

開消防車、搭雲梯　南投防災宣導紀念921地震25週年

▲今天是國家防災日暨921震災25週年，南投縣消防局舉辦防災宣導活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲今天是國家防災日暨921震災25週年，南投縣消防局舉辦防災宣導活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是921震災25周年紀念日暨國家防災宣導日，南投縣政府特別主辦防災宣導活動，邀集全縣10多個「韌性社區」及非政府組織團體設攤，進行成果觀摩及交流，也安排多項防災體驗、音樂饗宴、地震防災互動等，希望提升民眾防災觀念及災害防救的信心。

南投縣國家防災日暨九二一震災25週年防災宣導活動，今天在縣立體育場廣場舉辦，現場規劃沉浸式體驗，包括小朋友身穿消防衣擔任消防小尖兵，進行消防車、機車騎乘體驗，消防車高空升降梯、消防神射手、地震防災互動及有獎徵答等，吸引許多民眾排隊參與。

▲今天是國家防災日暨921震災25週年，南投縣消防局舉辦防災宣導活動。（圖／南投縣政府提供）

縣長許淑華、副縣長王瑞德也率領縣府團隊到場共襄盛舉，也到各韌性社區及非政府組織團體的攤位及體驗活動現場關心，觀摩防災成果，並體驗製做防災地圖、避難包內容物、拋救生圈、射箭等，也進入慈濟基金會的環保救災帳篷了解配備。

▲今天是國家防災日暨921震災25週年，南投縣消防局舉辦防災宣導活動。（圖／南投縣政府提供）

▲今天是國家防災日暨921震災25週年，南投縣消防局舉辦防災宣導活動。（圖／南投縣政府提供）

縣府消防局表示，希望藉由活動展示本縣災害應變能力與整體環境安全，提高民眾對於防災的認知，讓防災成為每個人生活中不可或缺的一部分，進而減少災害發生時造成的損失，保障人民的生命財產安全。

許淑華致詞時表示，25年前的921震災重創南投，讓國人記憶猶新，希望在淡忘痛苦的記憶時，也能記取經驗和教訓，將各種災害應變經驗傳承下去，唯有透過平時的演練強化災害應變能力，才能充容面對各項災害的襲擊；他也特別感謝所有參與防救災的韌性社區、慈濟等慈善團體、學校等協力單位的配合與協助，將防救災工作落實於民眾的日常生活中，從基層紮根，配合政府的政策推動宣導，有效強化全縣民眾的防災意識與應變能力。

ET快訊
中國把「石鍋拌飯」列文化遺產！　韓外交部急跳腳
疑乘浮冰而來！北極熊罕見現蹤冰島嚇壞居民　慘遭射殺
阿爆曬照「大嗑蝸牛小米粽」！釣出醫師親回應　網湧入洗版
賈永婕突撂狠話開戰：有種就不要下架！
快訊／國家警報狂響！大雷雨轟高屏　暴雨警戒區出爐
《芈月傳》黃軒公開認愛！　穩交4年女友正面照曝光
快訊／國家警報大響！　大雷雨襲2縣市
快訊／10縣市大雨特報！
罕見！龜山島外海捕獲「龍宮貝」　身價上看百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨老餐會變身童話嘉年華　銀髮長者化身白雪公主、小飛俠

開消防車、搭雲梯　南投防災宣導紀念921地震25週年

台灣高鐵嘉義站照顧弱勢家庭　贈票搭高鐵遊港都

「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式　市長為百位小一新生點硃砂開智慧

民進黨感謝參與黨慶捐血活動　郭國文宣布公益社會化從黨部做起

康寧大學啦啦隊國際賽　嘻哈雙人組奪下金銅牌

男雙眼紅腫竟是「失智忘剪指甲」害的　醫開1處方解決困擾

提升山域救援能力　南消一大隊崁頭山辦理山難搜救演練

強化火災搶救安全作爲　南消六大辦理救災安全教育訓練

黃偉哲續推公部門非暑期工讀　聯合面試今登場

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

小S喝醉「連發50條語音訊息！」　蔡康永一看：當然一條都不聽XD

22歲台男赴陸失聯第25天　曾用IG「閱後即焚」報平安

大咖都在Disney+！朴信惠.金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折還能擁有金秀賢.池昌旭

高雄惡火16歲兄喪命樓梯口　弟40%燙傷...全家福惹鼻酸

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

獨老餐會變身童話嘉年華　銀髮長者化身白雪公主、小飛俠

開消防車、搭雲梯　南投防災宣導紀念921地震25週年

台灣高鐵嘉義站照顧弱勢家庭　贈票搭高鐵遊港都

「啟蒙大典－硃砂啟智」儀式　市長為百位小一新生點硃砂開智慧

民進黨感謝參與黨慶捐血活動　郭國文宣布公益社會化從黨部做起

康寧大學啦啦隊國際賽　嘻哈雙人組奪下金銅牌

男雙眼紅腫竟是「失智忘剪指甲」害的　醫開1處方解決困擾

提升山域救援能力　南消一大隊崁頭山辦理山難搜救演練

強化火災搶救安全作爲　南消六大辦理救災安全教育訓練

黃偉哲續推公部門非暑期工讀　聯合面試今登場

花300萬還沒有入圍金鐘　夢多哭了：「對不起工作人員」

秋分來了！命理師示警「4生肖要避災」　1杯白開水就能求財

新人歌手辦專輯試聽會「金曲歌后、大咖男神」都來了

iPhone16 上市心癢癢？ 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

認自己不在黨核心　蔡壁如聽聞黃珊珊「代柯赴美」錯愕：蛤？代表誰？

同梯周思齊引退「不簡單」　餅總：好好享受最後過程

桃園通緝犯拒盤查「騎車撞警狂逃」　線上警網逮人...下場曝光

獨老餐會變身童話嘉年華　銀髮長者化身白雪公主、小飛俠

變態醫趴窗邊3個月！偷窺女鄰居邊打手槍　她怕爆：每天都在盯我

台南首創失智友善金融一條街　護智預防行動全面啟動

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

地方熱門新聞

台南騎士攔車拿安全帽敲碎汽車擋風玻璃恐面臨徒刑

台化、南亞及台塑贊助明華園演出

不認同憲法法庭判決！律師：實質廢死

女兒還款急需82萬　屏東男險被騙

傅崐萁聚焦花蓮問卓揆：看到人民眼淚嗎？

元智企業徵才博覽會　台積電入校園搶人才

桃園宮廟界首位！　簡征潭接任兩大廟主委

國寶級電影看板畫師顏振發舉辦個展陳亭妃、陳怡珍專程參觀

強化火災搶救安全作爲南消六大辦理救災安全教育訓練

南消一大隊崁頭山辦理山難搜救演練

彰化消防局到院前緊急救護效率高　斐濟消防署長來台取經

南消三大隊進行全民防災演練！

南投縣首家設失智症專區長照機構於鹿谷鄉動土興建

地方企業捐贈南消五大隊歸仁分隊高級救護車

更多熱門

相關新聞

嘉義縣大規模震災救災動員演練

嘉義縣大規模震災救災動員演練

921國家防災日今年第25週年，113年「國家防災日大規模震災救災動員演練」在嘉義縣舉行，模擬強震動員，總統賴清德今20日在縣長翁章梁陪同下，先後前往祥和國小、故宮南院視察學生疏散情形及觀看救災設備展示、視導救災演練。祥和教職員面對大規模地震有序引導學子避難；故宮南院邀多國觀摩，驗證國內的動員能力，促進國際合作。

921紀念雕塑和紀念音樂會埔里紙教堂登場

921紀念雕塑和紀念音樂會埔里紙教堂登場

快訊／9:21國家警報響！防災日「7級地震演練」　模擬嘉義7.3強震

快訊／9:21國家警報響！防災日「7級地震演練」　模擬嘉義7.3強震

周五「地震、海嘯國家警報3連發」　防災演練模擬2情境

周五「地震、海嘯國家警報3連發」　防災演練模擬2情境

「畫，25」畫展　回顧舊災區今昔至9／30

「畫，25」畫展　回顧舊災區今昔至9／30

關鍵字：

921地震國家防災日25周年防災宣導活動

讀者迴響

熱門新聞

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

486揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

劉芒消失9個月結婚了！

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

2025行事曆「全年放假少一天」　人事總處解釋了

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

今晚到明天「雨最猛烈」　豪雨轟4地

弒母殺女友！他帶嫂嫂逃32年後解脫了

大谷翔平再創「52-52」驚人紀錄

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

許家蓓逝　吳沛憶：牽妳的手交給菩薩

大谷51號全壘打：有罪還是無罪？

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

更多

最夯影音

更多

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面