921地震25周年　紀念雕塑+紀念音樂會埔里紙教堂登場

▲埔里鎮紙教堂明天將舉辦「堅韌」紀念雕塑揭幕儀式。（圖／新故鄉基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

921地震於本周六將屆滿25週年，新故鄉文教基金會辦理系列紀念活動，當天晚間於埔里鎮紙教堂為「堅韌」紀念雕塑揭幕，並安排「韌性新聲」921地震25周年紀念音樂會，透過藝術、音樂的力量，讓傷痕的遺跡轉為堅韌的印記，凝聚台灣的社會力與情感。

主辦單位新故鄉文教基金會指出，為紀念台灣、日本兩地於921震災後長年進行重建交流，特邀埔里出身、活耀國際的石雕創作家張家銘，以「堅韌」為主題，創作台、日震後重建互助友好紀念雕塑，設置在連結兩國社區重建重要橋樑的紙教堂，讓這段共同走過災難的堅毅情誼能流傳後世。

基金會透露，張家銘執鑿的紀念雕塑本體為來自南非的黑花崗岩，堅硬的特質和「堅韌」主題相呼應，而且是從花蓮石材廠中原本要做為填海廢料的廢棄建材中找到，透過創作重新被賦予新生命，其上醒目的黃色「H」字體則在南非礦區出土時的編碼，恰好是「Hope希望」的第一個字母；當鑿破岩石時的每道裂縫都有如地震震開的傷痕，張家銘再以黃銅蝴蝶榫加以連結，有如人們努力修復傷痕的歷程，最終成為一隻從布滿斑痕的圓弧中誕生、具象耀眼的蝴蝶，象徵從磨礪中復甦，具有震後重生的意涵。

緊接著登場的「韌性新聲」紀念音樂會，以埔里Butterfly樂團「蛹之聲」和大槌「EL SISTEMA日本」所培育出的音樂新秀黃欹、彭麗妃、澤館優里佳為演出主軸，曲目曲有古典有現代、有國際有在地。

其中現年13歲的澤館優里佳，小學3年級時就以小提琴製作家中澤宗幸用東日本大地震海嘯的漂流木製作的「TSUNAMI VIOLIN」樂器，首次在世界首演，成爲世界最年輕的666名公認演奏家，14歲的彭麗妃則以日益精進的琴藝與對音樂的喜好回饋家鄉埔里，兩地音樂新秀攜手用音樂帶來撫慰與激勵，讓大眾見證921震後25年新世代的能量與成長，歡迎民眾蒞臨紙教堂聆賞。