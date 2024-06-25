搶救新生兒出生率 　全教總提「產假至少14周」



▲全教總呼籲政府，應提高產假至少14周。（圖／記者楊惠琪攝）



記者楊惠琪／台北報導

國內新生兒人數不斷下滑，朝野均認為少子化已成國安危機。全國教師工會總聯合會今（25日）召開記者會指出，目前國內勞工產假8周、公教人員42天，遠遠落後日本、新加坡、澳洲等國家14周的產假，呼籲政府營造友善生養環境，產假至少增加至14周。

全教總理事長侯俊良表示，國內出生率是世界倒數，2023年新生兒僅有13萬5571人，較2022年減少3415人，創歷年新低，少子化已成國安危機，政府應積極提出對策，提高產假周數是少子化的重要解方之一。

侯俊良指出，國際勞工組織（ILO）母性保護公約規範，2020年把產假從10周提高至14周，世界各國產假多超過10周以上，日本、新加坡、澳洲等國皆超過14周以上，反觀我國勞工僅有8周、公教人員42天，仍落後國際標準。

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立委李彥秀表示，現行8周產假是1929年訂定的，現在已經是2024年，政府還停留在100年前的思維，少子女化問題刻不容緩，賴政府只提出養育、托育政策，但沒有新生兒一切都是空談，呼籲從前端就要改善生產環境，從延長產假開始做起。

立委陳菁徽同時也是婦產科醫師，她說，國內出生率全球倒數第二，倒數第一的南韓，日前宣布人口進入緊急狀態，啟動一系列的產假、托育津貼等，直到出生率改善為止；反觀台灣政策慢半拍。她並指出，根據多項國內外醫學研究，延長有薪產假對媽媽和寶寶的健康都有幫助，政府應列為重要政策。

立委黃珊珊也說，產假14周已是國際標準，產假是女性為人母第一次面臨人生巨大變化的重要階段，生理、心理都面臨改變，政府應提供更多支持，讓女性生產更無後顧之憂。