教師請長假「寒暑假復職」爽領薪水　工會批：踐踏代理教師工作權

▲代理教師工會批評，留停教師為領寒暑假薪水提前復職，侵害代理教師工作權。（示意圖／達志影像）

記者楊惠琪／台北報導

全國代理教師工會今指出，近期高雄市與新北市接連發生代理教師「被提前解職」失去暑期薪資的不當待遇，申請留職停薪的正式教師為了爽領暑假薪資，趕在學期結束前，提前申請復職，批評學校違反《教育人員留職停薪辦法》規定，教師申請留停應以學期為單位，要求教育主管機關徹查。

全國代理教師工會理事長黃湘仙指出，高雄市一名帶國小畢業班的正式教師，在3月學期中請假，把課務和導師責任交給代理教師接手，即俗稱的學期中接手代課的「後母班」，原本該名代理教師聘期應該在7月底學期結束，正式教師卻突然申請7月1日復職，意圖多領暑假1個月的薪水，導致代理教師提前被解雇，只因為教甄簡章有註明「代理原因消滅無條件解職」。

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黃湘仙還說，新北市也有一名國小正式教師，112學年請病假至1月31日，後來又申請延長病假，但卻在下學期結束前的6月29日申請復職，導致代理教師被提前解職，暑期無薪水。兩名正式教師在學期中復職的行為明顯違反規定，校方人事主任與校長未予以把關，踐踏代理教師的工作權。

黃湘仙指出，依據《教育人員留職停薪辦法》規定，教師申請留職停薪期間應「以學期為單位」，但部分學校在代理教師甄選簡章上仍直接加註「代理原因消滅無條件解職」違反勞動相關法條的規定。每年都有為數不少的教師鑽漏洞，在申請育嬰假或事假後，又在寒暑假復職，等到開學再繼續留停，想休假就休假、想復職就復職，爽吃「留停自助餐」。

黃湘仙表示，每年都會收到至少超過5起類似的陳情案，其中案件量最多的又以高雄市為首，批評高雄市教育局放任不管，不僅影響代理教師工作權，也影響學生受教權，呼籲全台代理教師，避開高雄市「育嬰留停缺」，以免聘期未結束就提前被解雇，也呼籲中央和地方主管機關重視此問題。