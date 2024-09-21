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2025行事曆「全年放假少一天」　人事總處解釋了

2025行事曆「全年放假少一天」　人事總處解釋了

▲行政院已核定2025年政府行政機關的辦公日曆，該年總放假天數為115天。（示意圖／翻攝Pexels）

圖、文／CTWANT

行政院已核定2025年政府行政機關的辦公日曆，該年總放假天數為115天，比2023年的116天減少一天。對此，行政院人事總處官員也解釋，放假天數不同與平年和潤年的安排、元旦及12月31日落在週六或週日有關，但「該放的假不會被吃掉」。

2025年的假期中，包含6個「3日以上的連假」（併同例假日），具體為農曆春節9天、和平紀念日3天、兒童節及清明節4天、端午節3天、中秋節3天、國慶日3天，需要補班的假期只有農曆春節。

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根據人事總處提供的數據，自113年（2024年）起，政府行政機關的全年放假日數維持在115天，112年、110年，以及104到106年間則為116天。而在90年至103年間，放假天數的平均約為113天，其中91年、94年、97年、99年及101年甚至僅有112天。

對此，人事總處官員解釋，這一變化源自89年立法院修正的「公務員服務法」，要求全年總放假日數介於115天至116天。然而103年之前的「紀念日及節日實施辦法」規定，當國定假日與週休二日重疊時不補休，因此假期會被「吃掉」。

隨著內政部在103年修正該辦法，從104年開始，國定假日遇到例假日將一律補假，放假天數因此穩定在115天或116天之間。事總處官員說明，年度放假天數的差異受多種因素影響，包括平年、潤年及特定日期的周末安排，「該放的假不會被吃掉」。人事總處也公布了2025年的政府行政機關辦公日曆圖檔，民眾可前往下載查閱。

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