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政府明年編73億預算加強打詐　卓榮泰：打造完整打詐生態系

▲▼卓榮泰表示，政府明年將編73億預算，擬打造完整的打詐生態系。（圖／金管會）

▲卓榮泰表示，政府明年將編73億預算，擬打造完整的打詐生態系。（圖／金管會）

記者柯振中／綜合報導

行政院長卓榮泰16日表示，明年度中央政府將編列73億預算用於防詐，未來要建立出「打詐生態系」，政府與民間互信、協力，連成一線讓歹徒無處可逃、無處可騙。

卓榮泰16日視察國泰世華商業銀行，了解銀行臨櫃關懷阻詐得執行情形，同時感謝基層行員在關懷客戶、幫助民眾攔阻金融詐騙的投入與付出。

根據統計結果，金融機構112年臨櫃關懷客戶，攔阻詐騙的件數高達1萬1,300件，攔阻金額約新台幣76億元，近2年來金融機構已攔阻超過百億元詐騙。

為了進一步加強打詐，卓榮泰表示，中央政府將編列73億的預算，加強投入打詐。卓榮泰說，從民調看來，打詐是國人最關心的問題之一，因此在總統賴清德的要求下，他們的責任更加重大。

卓榮泰說，國泰世華銀行2023年間攔阻了1,811件詐騙案，攔阻金額達12.8億元，這意味著守護了1,811個家庭，希望能將這個範例推廣出去，讓台灣所有銀行一起合作，阻絕不法的詐騙行為，讓歹徒無處可逃、無處可騙。

卓榮泰說，今年7月31日總統公布「詐欺犯罪危害防制條例」的打詐新四法，加強打擊詐欺力道，就是展現政府ˇ全面提升打詐量能、全力守護民眾財產安全的決心，希望能透過更嚴謹的法律、更多的預算，與民間單位全面合作，加強科技執法，反詐宣導及金融機構臨櫃關懷服務等作為，打造更完善的防詐生態系。

 
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