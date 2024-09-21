變態醫趴窗邊3個月！偷窺女鄰居邊打手槍　她怕爆：每天都在盯我

▲巴西一名變態醫生3個月來多次邊偷窺隔壁女鄰居邊自慰，最近才終於被捕。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴西32歲變態醫師迪尼斯（Igor Jossore Diniz）17日因在公寓大樓走廊一邊偷窺女鄰居一邊自慰，而被警方當場逮捕。受害女子稱，這名醫生的行為已持續了3個月，她也多次向當局提出投訴，可惜警方卻以證據不足為由拒絕受理，直到她與鄰居合作錄下醫生自慰的畫面，警方才開始對此案展開調查。

據《每日星報》報導，受害女子透露，她第一次注意到這名醫生的可疑行為是在6月份。當時，她注意到醫生每天都會出現在走廊上，而且舉止相當怪異；數日後，她拍下了這名醫生透過電視反射窺視她公寓的畫面，嚇得她立即報警並通知公寓的管委會。

然而，警方認為女子的證據不足，未對此案採取進一步行動，於是女子決定自救，與一名鄰居展開合作。女子被醫生騷擾了3個月後，終於在9月17日成功錄下醫生在走廊上手淫的證據，當場將其抓獲並交給警方。警方到達現場時，這名醫生試圖鎖住自己在公寓內，但最終仍被成功逮捕。

目前，警方正在對這名醫生進行性騷擾調查。受害女子表示，由於她是一個人住，因此這段時間一直處於恐懼之中，害怕醫生的行為會從自慰進一步升級到對她做出攻擊舉動。她也在事後呼籲當局加強對性騷擾事件的關注，並採取更有效的行動來保護女性的安全。