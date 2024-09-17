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巴西市長辯論變調！被酸「不夠man」扛椅子狠砸對手　打架全都錄

▲▼ 巴西市長辯論變調。（圖／翻攝自X）

▲ 巴西市長辯論直播中竟有候選人攻擊對手。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西最大城聖保羅市10月將舉行市長選舉，15日的候選人電視辯論卻上演打架戲碼，其中一名候選人發言時突遭競爭對手扛起椅子毆打，導致他肋骨受傷，現場也陷入混亂。

綜合CNN及《路透》，聖保羅市6名市長候選人15日舉行辯論會，其中一名候選人是67歲的電視節目主持人達特納（Jose Luiz Datena），在他的對手、極右翼商人馬查爾（Pablo Marcal）批評他「不夠man」時當場爆發，施暴畫面全被直播鏡頭拍下。

兩人的糾紛始於前一輪辯論，當時馬查爾提起達特納一名女同事2019年對他提出性騷擾指控，達特納便揚言打人。這名女同事後來雖撤回指控，但稱她是因受到威脅而被噤聲。

15日的辯論會上，馬查爾譏諷達特納「不夠男人」，不敢真的打他，沒想到達特納一氣之下扛起一把椅子，狠狠砸向馬查爾肩膀，現場頓時響起陣陣驚呼，主持人、保全和工作人員都衝上前制止。達特納隨後被強制退場，馬查爾則因肋骨受傷送醫，由其餘4名候選人繼續辯論。

馬查爾陣營說明，他的胸部可能有骨折，出現呼吸困難，矢言對此採取法律行動。院方則表示，他的胸部及手腕受傷，但沒有重大併發症。

馬查爾目前民調排名第3，落後於保守派現任市長努內斯（Ricardo Nunes）和左翼對手布洛斯（Guilherme Boulos），兩人競爭激烈。

政治諮詢公司Eurasia預估，這起事件不會影響選情；但另一家諮詢公司Hold Assessoria Legislativa認為，這可能使原先知名度不高的達特納支持率上升，「大多數選民不知道這個候選人，但現在所有人都在討論他」。

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