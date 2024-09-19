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中國在拉美投資首選　巴西跌至第4位

▲中國外交部部長王毅,巴西外交部部長維艾拉（Mauro Vieira）。（圖／路透）

▲中國在巴西的投資明顯下降。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電

根據巴西中國貿易全國委員會（CEBC）的研究報告，巴西近10年來一直是中國在拉丁美洲投資的首選目的地，但在過去5年已跌至第4位，次於智利、秘魯和墨西哥。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，巴西中國貿易全國委員會發佈的「2023年中國在巴西的投資—綠色能源和可持續夥伴關係的新趨勢」研究報告顯示，儘管去年與2022年相比成長33%，投資額達17.3億美元，卻是自2009年以來的第2低值。

相比之下，2023年領先的秘魯吸引了30億美元。

數據指出，中國在巴西的投資下降反映了一個更廣泛的趨勢，即中國在拉丁美洲的投資也在走下坡。

根據華盛頓智庫「美洲對話」（Inter-American Dialogue）的一份報告，中國在拉美地區的投資從2010年至2019年平均142億美元下降到2022年64億美元，引發人們對中國資本在拉美未來的擔憂。

▲中國外交部部長王毅,巴西外交部部長維艾拉（Mauro Vieira）。（圖／路透）

專家表示，儘管中國在拉美地區的投資總值有所下降，並不意味不感興趣，而是為符合北京政府的發展規劃，發生結構性變化，中國公司正在轉向可再生能源、電動汽車和城市基礎設施等領域的小型專案。

研究報告總監卡里耶洛（Tulio Cariello）表示，對較小規模項目的關注並不意味中國在拉美地區的大規模投資結束，在一些國家，能源、採礦和傳統基礎設施領域仍在湧現重大企業投資。

除缺乏大型資本密集型專案外，卡里耶洛還將中國在巴西投資下降歸因於匯率因素。

2010年，當中國的投資達到創紀錄的130億美元時，美元的平均匯率為巴西幣1.76元。2020年至2023年間，巴西貨幣大幅貶值，美元匯率平均達巴西幣5.18元。

卡里耶洛指出，去年巴西註冊29個已確認的中國專案，雖然與2022年相比下降9%，仍是自2007年以來第3高數位，顯示中國對巴西持續感興趣。

報導引述智利前國家資產部長、現任美國波士頓大學教授海涅 （Jorge Heine）指出，中國在巴西和拉丁美洲的投資正在進入一個以可再生能源為主的新階段。

海涅指出，自2010年以來，中國在拉丁美洲的投資經歷了3個主要階段，從最初專注於採礦和石油等大宗商品，在委內瑞拉、厄瓜多和秘魯等國家擁有強大影響力；接著是一波基礎設施投資浪潮，主要專案涉及港口和鐵路，尤其是在智利和阿根廷；目前重點則放在可再生能源上，尤其是鋰，這是中國電動汽車行業的基礎。

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