中市消防邀美日專家談防災　副市長黃國榮：提升技能降低傷害

▲台中市副市長黃國榮（中）頒發感謝狀給橫濱市危機管理監高坂哲也（右）。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府與逢甲大學於大里軟體園區今（19）日共同舉辦「2024年台日美震災國際研討會」，邀請台灣、日本、美國的防災專家、學者及企業代表共同探討地震災害的預防、應對與重建策略。副市長黃國榮表示，透過交流各國地震災害相關措施，期望提升防災技能與知識，並做好萬全準備，降低災害傷害。

黃國榮提到，極端氣候影響下，天然災害頻繁侵襲各地，包含今年4月3日的花蓮地震，台中市和平區也有災損。因此，消防局與逢甲大學在921大地震25周年之際，舉辦此次研討會，並邀請美國與日本專家參與，共有8個企業與組織響應，以提升防災知識與能力。

▲台中市副市長黃國榮（中）頒發感謝狀給橫濱市緊急對策課長吉川尚德（右）。

消防局感謝中陽集團董事長張博鈞提供研討會場地，並邀請了多位國內外專家進行專題演講，透過不同國家文化交流，深入理解災害特性，並從學者的視角探討應變架構規劃、風險溝通的轉變，以及建築結構工法與企業防災應對策略。

研討會開始前，消防局特別舉辦「防災企業誓師大會」，凝聚台中市重要企業對防災領域的參與。會中各項主題討論，將有助於提升市府防災政策，並促進市府與企業間的聯繫更加順暢與密切，進一步提升台中市及全國的災害應變能力，保障市民生命財產安全。

此外，逢921大地震25週年，市府將與921地震教育園區聯合舉辦國家防災日特別活動，再次喚起市民對防災的重視。