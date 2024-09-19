　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中市消防邀美日專家談防災　副市長黃國榮：提升技能降低傷害

▲▼台中市消防局邀請美日專家座談防災，副市長黃國榮呼籲市民，提升技能降低傷害。（圖／台中消防局提供，下同）

▲台中市副市長黃國榮（中）頒發感謝狀給橫濱市危機管理監高坂哲也（右）。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府與逢甲大學於大里軟體園區今（19）日共同舉辦「2024年台日美震災國際研討會」，邀請台灣、日本、美國的防災專家、學者及企業代表共同探討地震災害的預防、應對與重建策略。副市長黃國榮表示，透過交流各國地震災害相關措施，期望提升防災技能與知識，並做好萬全準備，降低災害傷害。

黃國榮提到，極端氣候影響下，天然災害頻繁侵襲各地，包含今年4月3日的花蓮地震，台中市和平區也有災損。因此，消防局與逢甲大學在921大地震25周年之際，舉辦此次研討會，並邀請美國與日本專家參與，共有8個企業與組織響應，以提升防災知識與能力。

▲▼台中市消防局邀請美日專家座談防災，副市長黃國榮呼籲市民，提升技能降低傷害。（圖／台中消防局提供，下同）

▲台中市副市長黃國榮（中）頒發感謝狀給橫濱市緊急對策課長吉川尚德（右）。

消防局感謝中陽集團董事長張博鈞提供研討會場地，並邀請了多位國內外專家進行專題演講，透過不同國家文化交流，深入理解災害特性，並從學者的視角探討應變架構規劃、風險溝通的轉變，以及建築結構工法與企業防災應對策略。

▲▼台中市消防局邀請美日專家座談防災，副市長黃國榮呼籲市民，提升技能降低傷害。（圖／台中消防局提供，下同）

研討會開始前，消防局特別舉辦「防災企業誓師大會」，凝聚台中市重要企業對防災領域的參與。會中各項主題討論，將有助於提升市府防災政策，並促進市府與企業間的聯繫更加順暢與密切，進一步提升台中市及全國的災害應變能力，保障市民生命財產安全。

此外，逢921大地震25週年，市府將與921地震教育園區聯合舉辦國家防災日特別活動，再次喚起市民對防災的重視。

▲▼台中市消防局邀請美日專家座談防災，副市長黃國榮呼籲市民，提升技能降低傷害。（圖／台中消防局提供，下同）

ET快訊
快訊／國家警報響！18縣市大雨特報　2地暴雨告警
快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了
大轉彎！　攝影金獎盧○琴5萬元飛了
快訊／殺女友與雙胞胎兒　台中3屍兇手逃死定讞
詐騙10億！爆咳血4次　律師求情：不要再押他了
快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報　最新警戒區域曝
百萬YTR一度消失5年…揭戶頭餘額：好慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誤信「曹興誠」投資群組遭詐50萬　配合警釣出車手復仇

義享天地B館「工人6樓直墜B1慘死」勒令停工　雇主移送法辦

快訊／捲入京華城案！北檢傳喚出庭　朱亞虎下午現身應訊

快訊／狠心殺害女友與雙胞胎兒子！台中3屍命案兇手逃死定讞

快訊／富岡漁港女釣客遭浪捲走！尋獲無心跳搶救中　夫目睹全程崩潰

中市消防邀美日專家談防災　副市長黃國榮：提升技能降低傷害

跨年兜風遭撞噴！重機夫妻檔魂斷羅馬公路　軍人無照又超速下場曝

快訊／北市南港某社區墜樓！「1女倒中庭」無呼吸心跳　送醫搶救中

新北男與友熬夜打電動　開車返家邊開邊睡！連撞2車嚇醒

台中豪宅建案傳意外！工人掉進5公尺深洞　梯子斷裂一度受困

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

三重包手刺青男囂張違停　嗆警「X你娘」！下場慘了

有媽當靠山比熊氣勢up　見哥指點挑釁狠瞪超派

網紅老公吃油豆腐咬到生鏽鐵釘　業者：會向廠商反應、感謝給機會

打破「煮一餐賣兩餐」迷思　她親曝便當店的辛苦內幕

誤信「曹興誠」投資群組遭詐50萬　配合警釣出車手復仇

義享天地B館「工人6樓直墜B1慘死」勒令停工　雇主移送法辦

快訊／捲入京華城案！北檢傳喚出庭　朱亞虎下午現身應訊

快訊／狠心殺害女友與雙胞胎兒子！台中3屍命案兇手逃死定讞

快訊／富岡漁港女釣客遭浪捲走！尋獲無心跳搶救中　夫目睹全程崩潰

中市消防邀美日專家談防災　副市長黃國榮：提升技能降低傷害

跨年兜風遭撞噴！重機夫妻檔魂斷羅馬公路　軍人無照又超速下場曝

快訊／北市南港某社區墜樓！「1女倒中庭」無呼吸心跳　送醫搶救中

新北男與友熬夜打電動　開車返家邊開邊睡！連撞2車嚇醒

台中豪宅建案傳意外！工人掉進5公尺深洞　梯子斷裂一度受困

泰國上市公司Siamese Asset PLC聯手新加坡悅榕集團　打造Cassia Residence Rama 9永久產權品牌住宅

翻5倍！台中Red Bull封街展演周邊禁飛無人機　最重罰150萬

陳勢安埃及圓夢！　在車上試唱「竟唱哭了一場」

誤信「曹興誠」投資群組遭詐50萬　配合警釣出車手復仇

全民運選手之夜金曲卡司+民歌音樂會　連2天high唱屏東

TVBS民調／失守！民眾黨支持度剩9%　「幾乎腰斬」大減7個百分點

大慶市地重劃標售冷清　汎德1坪100.6萬標昌明段登地王

快訊／國家警報響！18縣市大雨特報　2地暴雨告警

7-11聯名芋頭教主「酷的夢」新推5款美食！鹹甜、台式小吃都有

義享天地B館「工人6樓直墜B1慘死」勒令停工　雇主移送法辦

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

LINE傳「3000／60分全」　他被判2個月

宜蘭獨居婦成乾屍！日曆停在去年11月

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

即／闖平交道遭區間車撞飛　男頭變形腦漿溢出亡

奪命小米粽曾被拿去餵狗！牠吃了卻沒事安然無恙

即／義享天地B館工安意外！男6樓墜落身亡

休假日失聯！29歲消防員逢甲日租套房輕生

獨／逢甲同條街旅社一日2命！

台東「蝸牛小米粽」奪3命！患者最新情況曝光

蝸牛奪3命比寶林茶室難查　專家曝原因

高雄柴山突湧「超巨噴泉」沖天原因曝

高雄2衛生所被突襲搜索！查扣不明資料帶走1人訊問

快訊／車停避車彎　38歲男「國1高架墜落」搶救無效亡

蝸牛小米粽驗出劇毒農藥！家屬驚訝「哪來的」

更多熱門

相關新聞

南消六甲分隊校園推廣防災教育及防災士認證

南消六甲分隊校園推廣防災教育及防災士認證

近期因地震而導致的災害很多，有鑒於此，台南市消防局第二大隊六甲分隊於19日至林鳳國小，於國家防災日辦理防災演練宣導，現場實地進行模擬8級以上地震避難演練暨防災宣導，並透過歷史921大地震的嚴重災例，慘痛的傷亡與損失，讓參與的師生更加深印象，體會到面對災害是需要全民一起動員。

泰官員「10年沒上班」！照樣爽領薪水＋獎金

泰官員「10年沒上班」！照樣爽領薪水＋獎金

台南左鎮消防分隊前進國小宣導防災觀念向下扎根

台南左鎮消防分隊前進國小宣導防災觀念向下扎根

台南教育局辦國家防災日校園災害防救示範演練

台南教育局辦國家防災日校園災害防救示範演練

別慌！920模擬大規模地震　將發國家級警報簡訊、電視台切公視

別慌！920模擬大規模地震　將發國家級警報簡訊、電視台切公視

關鍵字：

中市消防防災921黃國榮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

LINE傳「3000／60分全」　他被判2個月

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

宜蘭獨居婦成乾屍！日曆停在去年11月

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

快訊／蝸牛粽食材檢體檢出「有機磷農藥」

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」

陪男友參加烤肉　不想分攤460元「挨罵不會做人」

更多

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面