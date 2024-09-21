漢堡王秋季限定「香辣蟹醬漢堡」限時開吃！夾鮮蝦、牛肉排超滿足

▲漢堡王推出全新「香辣蟹醬漢堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著時序入秋，又到了吃蟹的季節了！人氣速食品牌「漢堡王」推出全新「香辣蟹醬漢堡」，選用道地新加坡香辣蟹醬分別結合鮮蝦排、牛肉排，一共推出4款漢堡選擇，9月24日起限時開賣。

▲鮮蝦搭配牛肉排、炸蝦排再淋上蟹醬超澎湃。

漢堡王打造秋季限定「香辣蟹醬漢堡」，直接把新加坡香辣蟹醬加入漢堡當中，首推超澎湃「香辣蟹醬鮮蝦海老堡」，外酥內Q的炸蝦排加上彈牙蝦仁，雙倍鮮蝦結合蟹醬，海味十足，售價159元；「香辣蟹醬鮮蝦華堡」則吃得到火烤牛肉排、6隻整尾蝦仁搭配蟹醬，大口咬下超滿足，售價154元。

▲還有2款海陸雙拼組合等吃。

加碼吃2款海陸雙拼組合，有「香辣蟹醬海老烤牛堡」，是炸蝦排堆疊牛肉排，再淋上香辣蟹醬，售價144元，「香辣蟹醬鱈魚脆雞堡」則是鱈魚排、脆雞排的組合，售價129元。香辣蟹醬系列漢堡將於9月24日起至11月18日限時開賣，各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不販售該品項。

▲麥當勞韓風系列回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另，麥當勞超夯「韓風系列」近日則強勢回歸，首推全新「韓風甜辣雞腿堡」，選用主廚雞腿排搭配北海道酪乳粉醃製，經過3道裹粉、2段酥炸工序，再裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，搭配爽脆高麗菜絲、新鮮番茄片，打造韓式新滋味，單點售價124元，經典套餐189元。

還有「韓風甜辣炸雞腿」，採用原味麥脆雞腿，裹上正宗韓式甜辣醬，打造外酥內嫩又多汁的口感，單點每塊73元、韓風甜辣炸雞腿（2塊）經典套餐199元。韓風系列僅販售至10月22日或售完為止。