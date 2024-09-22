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終於等到了！韓國「橋村炸雞」連展3店　桃園、高雄都要開

▲「橋村炸雞」2號店11月2日於台北101 B1美食街開幕。（圖／橋村炸雞提供）

▲橋村炸雞積極在台展店。（圖／橋村炸雞提供）

記者蕭筠／台北報導

韓國最大連鎖炸雞店「橋村炸雞」去年8月登台，目前在台已有5家門市。持續展店腳步，根據求職網站資訊，橋村目前正在積極籌備桃園大江店、高雄店，另外也將插旗新竹，各地炸雞控可以好好期待。

橋村炸雞於1991年開業，是不少旅客到韓國一定要朝聖的美食之一。2023年8月首度登台，進駐板橋車站環球購物中心，11月、12月陸續開出台北101店、信義新光A11店，今年則分別在台南、台中展店。

近日根據求職網站資訊顯示，橋村炸雞也計劃在桃園大江購物中心開設「桃園大江店」，也將於高雄市前鎮區規劃新分店，同時新竹店也正招募人才當中，一口氣連開3店，積極擴展版圖。

▲8／7前買炸雞享啤酒買一送一，台灣首家「橋村炸雞」菜單曝光。（圖／記者黃士原攝）

▲橋村炸雞以蜂蜜口味最受歡迎。（圖／記者黃士原攝）

台灣橋村炸雞提供蜂蜜、醬香、香辣3種口味，其中，以蜂蜜為人氣主打，是餐廳建議首次品嚐的口味；醬香使用鹹中帶甜的蒜味醬汁；香辣則是以韓國天然青陽紅辣椒製成。另外，基於商務客群考量，台北101店除了個人餐，還首度推出雙人套餐，共有4種搭配，而蜂蜜帶骨雞、腿翅Combo品項，也首度加入個人套餐行列，多達12款套餐可供選擇。

▲網路代購喊出1000元！Popeyes炸雞開幕首3日每人限購3份。（圖／記者黃士原攝）

▲Popeyes目前在台只有1家分店。（圖／記者黃士原攝）

另，美國知名連鎖速食店「Popeyes」則是在今年5月登台，目前在台僅有1家門市，同樣擁有超高人氣。近日為讓消費者省去排隊時間，業者特意推出全新「預訂自取」服務，只要加入會員透過線上系統選擇餐點、取餐時段，同時完成線上付款後，即可預訂2周內的餐點，時間到再到門市取餐，直接省去排隊時間，超級方便，即日起就能使用。

Popeyes炸雞台灣一號店除提供肯瓊香料醃漬12小時的極磅爽脆炸雞、招牌勁厚布里歐雞腿堡外，還帶來雞胸肉切塊烹炸的鬆脆小鮮肉雞塊、每隻雞只取2塊製作的鬆脆雞柳條、依循秘方食譜的私房秘製比司吉、以肯瓊香料製作的肯瓊裹漿脆脆薯條，以及正統路易斯安那家常菜─靈魂起司三重奏通心麵。

消費方式則為先選主餐、再選配餐，最後還能加點。個人套餐主餐除了勁厚布里歐雞腿堡（原味／辣味）149元，還有極磅爽脆炸雞、鬆脆小鮮肉雞塊兩大炸雞系列，極磅爽脆炸雞（原味／辣味）1入75元，2入150元，爽脆香香啃骨雞5塊99元，鬆脆小鮮肉雞塊5塊99元，9塊165元，鬆脆雞柳條115元。

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