10口味任選！達美樂「大比薩下殺299元」爽吃7天

▲達美樂10口味大比薩下殺299元限時開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣連鎖披薩品牌「達美樂」即日起祭出「外帶大披薩下殺299元」限時優惠，一共有10種口味任選，像是招牌海鮮四喜、蜜汁雞腿、超級美國等，披薩控把握機會吃。

達美樂即日起至9月29日連7天祭出「外帶大披薩299元」限時優惠，優惠口味有蜜汁雞腿、蜜汁花枝、招牌海鮮四喜、招牌四喜、招牌蔬食四喜、照燒花枝、超級墨西哥、小農田園鮮蔬、超級美國、BBQ雞肉共10款，提醒換購加價系列餅皮或額外加配料、起士須另付費。

▲麥當勞全球版APP本周祭出最新8大優惠券。

另外，麥當勞全球版APP本周也祭出最新「8大優惠券」，有「單點薯餅買1送1」，使用期限至9月25日；早餐限定「豬肉滿福堡加蛋套餐現折10元」、「買超值全餐送蘋果派」、「哥倫比亞紅寶石單品美式+麥香魚特價99元」、「買大麥克套餐送4塊麥克雞塊（得來速限定）」，使用期限至9月29日；而「買超值全餐送小薯」，使用期限為9月27日起至9月29日。

加碼收99元激省晚餐券，至9月27日前每日晚上5時至9時推「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元。提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。