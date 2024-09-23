　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

10口味任選！達美樂「大比薩下殺299元」爽吃7天

▲▼達美樂連續4天外帶大披薩199元。（圖／業者提供）

▲達美樂10口味大比薩下殺299元限時開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣連鎖披薩品牌「達美樂」即日起祭出「外帶大披薩下殺299元」限時優惠，一共有10種口味任選，像是招牌海鮮四喜、蜜汁雞腿、超級美國等，披薩控把握機會吃。

達美樂即日起至9月29日連7天祭出「外帶大披薩299元」限時優惠，優惠口味有蜜汁雞腿、蜜汁花枝、招牌海鮮四喜、招牌四喜、招牌蔬食四喜、照燒花枝、超級墨西哥、小農田園鮮蔬、超級美國、BBQ雞肉共10款，提醒換購加價系列餅皮或額外加配料、起士須另付費。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP本周祭出最新8大優惠券。

另外，麥當勞全球版APP本周也祭出最新「8大優惠券」，有「單點薯餅買1送1」，使用期限至9月25日；早餐限定「豬肉滿福堡加蛋套餐現折10元」、「買超值全餐送蘋果派」、「哥倫比亞紅寶石單品美式+麥香魚特價99元」、「買大麥克套餐送4塊麥克雞塊（得來速限定）」，使用期限至9月29日；而「買超值全餐送小薯」，使用期限為9月27日起至9月29日。

加碼收99元激省晚餐券，至9月27日前每日晚上5時至9時推「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元。提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

【你可能也想看】

►麥當勞「阿華田冰炫風」今天開賣！加碼吃全新韓風甜辣雞腿堡
►台灣限定款「珍奶徽章」引暴動！入手方式曝光「只送不賣」
►拿坡里新聯名「麻婆豆腐披薩」全門市開賣！特價199元起爽吃

ET快訊
汐止圍牆倒塌！　恐怖瞬間畫面曝
快訊／東海女學霸弟弟攙扶阿嬤相驗　女同學滿身傷現身
逼按摩女口交！　男全裸被趕出店
安室奈美惠引退6年現身！　26歲兒曝光
快訊／大雨狂炸！陽明山土石崩塌　緊急搶通中
遊客慘叫嘔吐！　小琉球恐怖海盜船「畫面曝光」
3千萬遊艇毀了！一邊狂燒一邊放煙火　悲劇片瘋傳
快訊／強降雨來襲！　9縣市大雨特報
快訊／5張千萬發票無人領！　明細一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

上班族懶得動又怕體脂肪飆高　來瓶營養師大推「體脂管理神隊友」

10口味任選！達美樂「大比薩下殺299元」爽吃7天

頂級奢華與娛樂盛宴兼具！Solaire Resort Entertainment City首屆韓國週　美食、音樂嗨不停

薯餅買1送1、蘋果派免費送！麥當勞「8大優惠券」本周限定吃

終於等到了！韓國「橋村炸雞」連展3店　桃園、高雄都要開

Popeyes可以「預訂自取」了！開放2周內線上預訂取餐

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

五月天X周思齊引退賽演出　《倔強》+應援曲改編超催淚

上班族懶得動又怕體脂肪飆高　來瓶營養師大推「體脂管理神隊友」

10口味任選！達美樂「大比薩下殺299元」爽吃7天

頂級奢華與娛樂盛宴兼具！Solaire Resort Entertainment City首屆韓國週　美食、音樂嗨不停

薯餅買1送1、蘋果派免費送！麥當勞「8大優惠券」本周限定吃

終於等到了！韓國「橋村炸雞」連展3店　桃園、高雄都要開

Popeyes可以「預訂自取」了！開放2周內線上預訂取餐

「愛快羅密歐、Fiat」有望登台代理！尚騰汽車招兵買馬有玄機

花蓮金針花季至10 ／13！旅宿享優惠再抽大獎　Model 3等你

中樂透有訣竅！　她揭暴富3招「千萬別選這類號碼」

總預算被退回綠盼再溝通　禁伐補償是否釋憲尊重政院研議

邱泰源爆總統罵彭啓明　黃國昌示警成真：就看卓揆要處理或邱之所進退

翁曉玲提增釋憲門檻　國民黨團排優先法案「27號進入一讀」

2024東港迎王平安祭典　交通資訊出爐

媽一進門就被17歲兒「連開4槍爆頭」　爸和小兒子目睹血案報警

日本石川「破紀錄暴雨」6人死亡！失蹤女學生父親崩潰：死要見屍

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項錦標賽圓滿落幕　謝孝德超半鐵封王

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

消費熱門新聞

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

韓國「橋村炸雞」連展3店！

麥當勞最新8大優惠券本周限定吃

Solaire度假村首屆韓國週　美食、音樂嗨不停

必勝客周末限定13吋大比薩半價吃

台灣歷久不衰的飲品竟不是珍珠奶茶？

全聯「在家吃早餐」買1送1來了！

達美樂連7天10口味大比薩299元吃

7-11聯名芋頭教主「酷的夢」新推5款美食

霜淇淋買1送1、咖啡買8送10！超商周末優惠必收

麥當勞阿華田冰炫風、韓風系列今天開賣

屢屢創業失敗不退卻　披薩口味車輪餅闖出一片天

葉怡蘭：看好威士忌佐餐潛力

Popeyes開放「預訂自取」了！

更多熱門

相關新聞

壽司郎「嘉義首店」9/30開幕

壽司郎「嘉義首店」9/30開幕

等到了！嘉義第一家壽司郎將於9月30日開幕，品牌同時推出限時優惠，除了極上鮪魚大腹連7天特價40元，還有30元的鮭魚腹、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋。10月6日前單筆消費每滿300元以上，可現折40元。

麥當勞最新8大優惠券本周限定吃

麥當勞最新8大優惠券本周限定吃

韓國「橋村炸雞」連展3店！

韓國「橋村炸雞」連展3店！

Popeyes開放「預訂自取」了！

Popeyes開放「預訂自取」了！

台南最新景觀餐廳　180度看百萬夜景

台南最新景觀餐廳　180度看百萬夜景

關鍵字：

美食情報美食雲達美樂麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

汐止基隆河「水位快滿」

愷樂41歲生日終於露面了

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

北市雨彈砸整夜　大湖公園水淹出來了

女大生遭公車撞死　東海大學發譴責聲明

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

陳喬恩婚禮現場高清照來了　鄭元暢帥翻！

即／台中公車撞死女行人「上衣染紅」

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面