薯餅買1送1、蘋果派免費送！麥當勞「8大優惠券」本周限定吃

▲麥當勞全球版APP祭出最新8大優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快收！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新優惠來了，本周祭出「8大優惠券」，不僅有薯餅買1送1，還有小薯、蘋果派免費送等好康，即日起限時7天開吃。

麥當勞全球版APP最新「8大優惠券」一次看，有「單點薯餅買1送1」，使用期限至9月25日；早餐限定「豬肉滿福堡加蛋套餐現折10元」、「買超值全餐送蘋果派」、「哥倫比亞紅寶石單品美式+麥香魚特價99元」、「買大麥克套餐送4塊麥克雞塊（得來速限定）」，使用期限至9月29日；而「買超值全餐送小薯」，使用期限為9月27日起至9月29日。

還有99元激省晚餐券等領，至9月27日前每日晚上5時至9時推「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元。提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲漢堡王推出3層火烤牛肉堡，搭配小杯飲料只要99元。

另，漢堡王至10月31日前則推「3層火烤牛肉堡」，選用370度高溫火烤的100%純牛肉堆疊3層，搭配香濃起司、醃黃瓜等料，夾進漢堡包當中，且搭配小杯飲料只要99元，各門市數量有限、售完為止，提醒活動不適用於機場店、兒童樂園店及科技店。