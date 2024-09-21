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愛「拚」才會贏！樂活學堂前進校園　金門阿嬤拼圖同樂

▲▼「113年度金門縣樂活學堂運動會－愛「拚」才會贏！拼圖同樂會」20日舉行。（圖／記者林名揚翻攝）

▲阿嬤將老照片拼成拼圖，玩得相當開心。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

「113年度金門縣樂活學堂運動會－愛「拚」才會贏！拼圖同樂會」昨(20) 日於金門縣立金寧國民中小學體育館登場，由陳祥麟參議主持開幕式，全縣共有六家樂活學堂(日間照顧中心)踴躍組隊共襄盛舉。這次活動除了讓長輩走進學校和學生互動、互相學習，也特地將長輩們挑選的照片製作成拚圖，有阿嬤挑選結婚時期的黑白老照片，在現場一片一片地將回憶拼回，裱框收藏別具意義。

金門縣有6家樂活學堂(日間照顧中心)踴躍組隊參與，包含「金醫樂活學堂」、「金湖樂活學堂」、「蜻蜓樂活學堂」、「珠山樂活學堂」、「安岐樂活學堂」、「烈嶼樂活學堂」。金門縣參議陳祥麟參議出席活動表示，在禮運大同篇中：「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨者廢疾者皆有所養」，金門縣積極建構了在地老化照顧體系，已實踐「一國中學區一日照」政策，讓服務使用者能夠在他所居住的社區「健康老化」，且獲得完善的長照服務，提供在日常生活中需要協助的失能或失智者，一個可近性的社區式照顧服務。

▲▼「113年度金門縣樂活學堂運動會－愛「拚」才會贏！拼圖同樂會」20日舉行。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣衛生局曾於去年舉辦「金門縣樂活學堂運動會」，獲得樂活學堂熱烈迴響，活動安排及回饋也給予高度的評價；為延續去年活動的成功經驗，衛生局在原有基礎上，進行規劃設計及調整，本次活動以「拼圖」為主軸，健康促進活動為輔，並邀請金門縣立金寧國民中小學學生共同參與，與長輩相互扶持，透過闖關活動過程，腦力激盪，不斷嘗試錯誤，共同完成任務，以落實辦理「老幼(少)共學」概念。

另外， 活動尾聲也頒發感謝狀，感謝陸軍金門地區支援營醫療連協助支援醫護任務，守護現場人員的安全，以及感謝金門縣立金寧國民中小學，提供完善的場地及相關器材設備，讓活動得以順利進行。

▲▼「113年度金門縣樂活學堂運動會－愛「拚」才會贏！拼圖同樂會」20日舉行。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣衛生局說明，日間照顧中心如同「學堂」，亦可比喻成幼兒至幼兒園托育概念，日間照顧中心提供生活照顧、健康促進、文康休閒活動、備餐等個別化、多元化的照顧服務，讓服務使用者白天可以輕鬆自在到學堂上學，接受良好的專業照護，傍晚則回家與家人共享天倫之樂，除了減輕家人照顧負擔，獲得喘息空間外，也讓服務使用者擁有幸福的家庭生活，同時鼓勵日常生活需要協助的失能或失智者，能走出家門參與社區活動，接受良好且專業的照顧服務，進而預防及延緩失能及老化。

樂活學堂上課之對象為長照2.0服務對象，包含65歲以上(原住民為55歲以上)失能者、領有身心障礙證明之失能者及50歲以上失智症者，另上述對象若有長照照顧及專業服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務、交通接送服務等需求，皆可於星期一至星期五早上8:30-12:00，下午13:30-17:30撥打1966長照專線諮詢及申請。

▲▼「113年度金門縣樂活學堂運動會－愛「拚」才會贏！拼圖同樂會」20日舉行。（圖／記者林名揚翻攝）

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