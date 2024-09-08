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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

長照人員換照亂象多　監察院促請衛福部會同教育部檢討改善

▲▼老人照護,長照,長期照護,高齡化,年長者陪伴。（圖／記者季相儒攝）

▲長照議題受關注。（示意圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

由於衛福部未善盡事前說明及溝通，導致長照專業服務人員原接受的「8+4」課程不被認可，需再花費時間及經費重新受訓，加上資訊系統配套不足，產生各種亂象，在專業醫事團體陳情下，監察委員田秋堇、林郁容啟動調查，報告中促請衛福部會同教育部，加強檢討改善醫事人員、長照科系學生之繼續教育學分抵免，以落實維護長照被照顧對象權益。

依長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法規定，長照服務人員認證有效期間為領證之日起6年，長照人員應完成繼續教育積分合計達120點以上，並於有效期限前6個月內，填具申請書，檢附相關證明文件至地方政府申請更新。

政府自106年推動長照2.0計畫迄今，長照服務人員之認證陸續到期，監委調查結果指出，衛福部未善盡事前說明及溝通，讓原接受109年間「長期照顧專業人員數位學習平台之復能實務專業服務基礎訓練8小時線上課程及地方政府自辦之個案研討4小時實體課程（8+4）」之專業人員課程不被認可，需再花費時間及付費重新受訓衛福部認可之Level Ⅱ及Level Ⅲ課程，甚至連資深長照服務人員及相關課程講師亦須重新受訓，引起專業人員錯愕與不滿。

此外，衛福部未能於「長照人員繼續教育積分系統」即時提供長照服務人員查詢，配套不足，衍生諸多爭議及產生各種亂象，如有長照服務人員上完課2個月後還可能查不到積分；外籍移工曾受訓的積分也完全查不到，並發現衛福部當初將長照業務由「護理及健康照護司」移交給「長期照顧司」時，移交資料找不到，導致衛福部再要求相關公會提供受訓名單，但公會也擔心填報後衛福部完全不承認的問題。

調查報告發現，由於衛福部教育積分查詢系統頻出狀況，難以查詢，有民間團體只好自聘大量工讀生，手工處理積分系統。照顧服務員急著了解自己按照衛福部新規定，還要補什麼積分，但上網卻查不到過去的積分紀錄、一直出問題，長照人員紛紛表示，要查積分就是一個痛苦。

監委也指出，截至112年7月底止，醫事專業人員取得長照人員認證人數46,183人，實際提供專業服務專業人數僅為3,399人，專業醫事人員取得長照人員資格據以從事長照服務，涉及專業服務之提供，取得資格後仍應接受繼續教育，各專業團體同意並接受為提升服務品質之教育的重要性，但建議應該重視在120小時的繼續教育課程上，而非否定原先已取得的資格。另，多數醫事人員表示，他們參與長照業務是基於醫療專業能力，長照服務往往僅為兼職，與全職專任長照人員皆被要求完全相同的「繼續教育課程積分」並不合理。

調查報告中提到，目前大專院校就讀長照相關科系學生約有1萬2千餘名學生，其等接受4年正規教育，卻必須與外籍移工、照顧服務員等一樣，接受內容完全相同之「繼續教育」120學分，學生被迫再度學習已學習過的知能。教育部技職司官員坦言，學生經過4年辛苦學程，但外部只要90小時訓練，就同樣可以具長照服務員資格，所以學生就讀意願下降，很多科系就停招了。長照人員120小時繼續教育訓練的內容或許學生在學校都已經接受過了，希望衛福部有更細緻的設計。

監委表示，可以理解衛福部希望透過嚴格把關，以提升長照服務品質，但執行過程卻因各種爭議，挫折新進人員投入長照領域服務之意願，甚至發生已投入的人員折損離開，影響長照服務量能，衛福部、教育部核有會同檢討研議之處。而台灣明年將邁入超高齡社會，長照需求人口逐年增加，惟專業服務人力遠遠不足，此為國家隱憂。衛福部未詳予推估長照專業照顧服務需求數量，亦未詳予規劃長照專業服務量能，面對高齡化人口衍生長照專業服務人力需求不斷增加等問題，衛福部允宜及早研議因應。

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